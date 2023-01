CON DAVID MARTOS

Territorio Kinótico: 'Holy Spider' y 'El suplente', los estrenos que no te puedes perder

David Martos nos habla en 'Julia en la onda' de los estrenos de cine y series de la semana. Destaca 'Holy Spider', un thriller que estará en los cines a partir de este viernes 13 de enero, además de 'El suplente'. Asimismo, recomienda algunas series como 'The last of us', entre otras. Por otro lado, comenta la futura nueva forma de ver las galas de entregas de premios cinematográficos, después de que Netflix haya anunciado que va a retransmitir en directo la gala de premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, los SAG Awards.

