Solo uno de cada tres hogares españoles con hijos menores de 12 años sigue una dieta equilibrada

Un estudio de GfK sobre los hábitos de consumo en España asegura que solo el 38,7% de los hogares con hijos de hasta 12 años da importancia a comer de manera equilibrada y que solo el 32,9% lo pone en práctica.

Casi la mitad de los hogares encuestados echa la culpa al precio de las frutas y hortalizas, aunque lo cierto es que este era un argumento ya bastante repetido antes de la subida generalizada del IPC que estamos viviendo en los últimos años. Otros factores como la conveniencia o el gusto son algunos de los mencionados por las familias para el no consumo de estos alimentos.

Los lácteos y los snacks son el sustituto principal de las frutas y hortalizas frescas, aunque también destacan en este aspecto los dulces y la bollería.

El dato entre los jóvenes tampoco es mejor. Y es que tan solo el 25'3% de personas menores de 30 años considera que seguir una dieta saludable es un hábito importante para cuidarse.

El estudio revela, además, que las mujeres dan más importancia a mantener una alimentación equilibrada que los hombres, aunque en muchas ocasiones no ponen en práctica esos buenos propósitos. Mientras un 44,5% de las mujeres asegura que seguir una dieta equilibrada es importante para cuidarse, solo el 36,2% reconoce ponerla en práctica. Los hombres, por su parte, dan más importancia que las mujeres al ejercicio físico.

El consumo cae en picado

El consumo de frutas en España no ha dejado de caer en desde 2014. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la reducción hasta 2022 ha sido del 18,7%, mientras que entre enero y agosto de 2023 se registró una merma de más del 2,3% en el consumo de frutas en relación al mismo periodo del año anterior.

Sergio Cáceres, gerente de Plátano de Canarias, asegura que en la última década el consumo de frutas y verduras se ha reducido en más de un 20%.

Un 67,2% de los hogares con menores a su cargo declara que las frutas y hortalizas ayudan a la hora de llevar una dieta equilibrada y variada, pero los datos nos indican que no se pone en práctica.

"A los niños se les dice '¡Te has portado muy bien! Hoy en vez de puré de verduras comemos macarrones' o '¡Uy, qué bien has comido! No hace falta que te comas la fruta'", explica el farmacéutico Álvaro Fernández.

Cuatro de cada diez niños sufre problemas de sobrepeso u obesidad

"Sabemos que nuestro cuerpo necesita cosas, pero lo que no sabemos es que hay muchas que no necesita y que cuando se las damos lo que estamos haciendo en realidad es hacerle daño", afirma la nutricionista Emilia Gómez, que relaciona estos hábitos con los datos sobre la obesidad y el sobrepeso.

Un 40% de los niños en España tienen problemas sobrepeso u obesidad y el 60% de estos los seguirán teniendo cuando cumplan 35 años. "El consumo de frutas está directamente relacionado con evitar el sobrepeso, que está relacionado con trece cánceres. Pero es que las frutas y las verduras nos dan una serie de compuestos que son absolutamente imprescindibles para funciones fisiológicas que están relacionadas con el cáncer", explica.