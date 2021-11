Persona física y un señor de Murcia: "Se está cocinando una subida de Unidas Podemos y de Vox y un freno del PSOE y del PP"

Hay intención de voto. "Se está cocinando una subida de Unidas Podemos y de Vox y un freno del PSOE y del PP", ha vaticinado Raquel Martos. Todo esto tras el pacto de la renovación del Constitucional. Hay quien interpreta que sale muy reforzada frente a Sánchez, Yolanda Díaz. Aunque con dos datos se resume todo.

Mientras, las cosas entre Casado y Díaz Ayuso van bastante bien. "Nosotros hablamos periódicamente", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid en "Espejo Público''. De quien también ha hablado muy bien Isabel ha sido de Martínez Almeida.

¿Cómo están las cosas entre el Gobierno y la patronal? De momento, se han sentado sindicatos, gobierno y la CEOE, tras el "no" de la patronal en pensiones.

Hay varios melones abiertos en el Gobierno pero lo de la Reforma Laboral es un "melonazo", ha apuntado Martos.

Otro melón importante que no hemos acabado de cerrar es el de la pandemia. Ayer hubo reunión entre Sanidad y autonomías, pero no hay acuerdo con las nuevas recomendaciones. Dice la OMS que no hay que fiarlo todo a la vacuna. Sin embargo, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, dice que más que restricciones, la vacuna si o si.

Finalmente, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha hablado en "Más de Uno", de la grabación que se ha difundido de una reunión interna que tuvo con sus diputados en el Parlamento autonómico en la que explica que no conviene aprobar unos nuevos presupuestos.

El Día Internacional del Estudiante

En el Día Internacional del Estudiante, Pedro Vera, nos ha traído noticias de chuletas para copiar en los exámenes. Y es que, un profesor ha arrasado en Twitter con la foto de la chuleta de sus alumnas: "Son unas artistas", decía. "Yo era vago hasta para hacer chuletas", ha bromeado nuestro señor de Murcia.

Humanos en el espacio

Pedro Vera también nos ha querido hablar de la vida extraterrestre. Jeff Bezos ha dicho que en pocos años viviremos en el espacio y que a la Tierra solo vendremos en vacaciones, en plan resort. Así lo ha confirmado en la convención "Our Future In Space" (Nuestro futuro en el espacio), celebrada en el Ignatius Forum de Washington D.C. (Estados Unidos).

El mapa mundial de los nombres de perros

En cada país hay nombres de perros más comunes que otros y los cuales se llegan a repetir más. La empresa de seguros para mascotas de Budget Direct ha investigado cuáles son los nombres más populares en cada país.