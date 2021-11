Persona física y un señor de Murcia: El desliz de Jair Bolsonaro

Un desliz ha llevado al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a confundir al enviado especial de EEUU para cuestiones climáticas, John Kerry, con el famoso actor cómico, Jim Carrey, en la cumbre del G-20. Una noticia que ya se ha hecho viral en redes.

¿Cuántas veces en la historia de la democracia los Presupuestos Generales del Estado no se han presentado en tiempo y forma, tal y como indica el artículo 135 de la Constitución Española? Es la pregunta que nos hacemos el segundo día del debate de los Presupuestos. Por ello, nuestra asistente virtual, Raquelexa, nos ha dado información compleja y nos ha mostrado también los sonidos de los presidentes y presidentas del Congreso de los Diputados que tenía Raquel Martos guardados en su ordenador.

Entre las noticias curiosas de Pedro Vera, hemos encontrado una que está siendo viral. Y es que, la tik toker, Yeri Mua, quería compartir con sus seguidores su outfit de Halloween: un top de La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh. Sin embargo, un despiste en las explicaciones, le pasó una mala jugada. "Esta blusa (es) de La Oreja de Van Gogh", explicaba Mua, confundiendo al pintor neerlandés con el grupo de pop español.

De Halloween pasamos a la Navidad, una festividad que cada año llega más rápido. Es por ello que, el dueño de un bar de Texas ha prohibido escuchar la canción navideña, "All I Want For Christmas Is You", hasta diciembre.

"¿Qué hacemos cuando recibimos la llamada de un desconocido?", ha preguntado Vera, quien ha contado que un excursionista perdido durante 24 horas ignoró las llamadas de los rescatistas porque eran de un número desconocido.

Una colección de gente con mala suerte

Este martes, los medios locales de Brasil, informaron de la muerte de un hombre de 30 años a causa de un ataque mortal de pirañas. Este, se lanzó al lago cuando trataba de huir de un enjambre de abejas. "Hay días que es mejor no levantarse de la cama", ha aconsejado Vera.

Mientras, descubrimos que, Violet Constance Jessop es conocida por su sobrenombre Miss Inhundible. Y es que esta mujer sobrevivió a tres naufragios durante su vida: el del Titanic, el del Britannic y el del Olympic.

Pero para mala suerte, la de Costis Mitsotakis. Hace justo siete años, el Gordo tocó a todos los vecinos de Sodeto, un pequeño pueblo de los Monegros. Bueno, a todos menos a él. Ese 22 de diciembre, en vez de hacer nudos en una cuerda, cogió la cámara y grabó la algarabía. Y ha seguido registrando las vidas de los afortunados durante 2.555 días. Según nuestro señor de Murcia: "Quien no se consuela es porque no quiere".