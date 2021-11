Persona física y un señor de Murcia: "La fe extraordinaria que necesitan los Pegeses"

El Congreso de los Diputados debate las enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, un tema que en todas las legislaturas da juego. No solo repasamos las canciones que Raquel Martos ha escogido como banda sonora de los "Pegeses", sino que analizamos algunas de sus frases más míticas. Por ejemplo, según la persona física, cuando "los Pegeses necesitan apoyos y cuando estos no están muy claros, se produce un momento de fe extraordinaria". También ocurre que los que los presentan consideran que son buenísimos y la oposición no los ven tan buenos.

Por su parte, Pedro Vera le ha hecho una pregunta a la audiencia: "¿Qué es lo más cutre que alguien se ha comido?" Entre las respuestas están, las salchichas de bolsa con tranchete de queso por encima y al microondas y las lentejas de tres días recalentadas en una sartén y revueltas con un huevo encima. Pero, ¿Cuál es el postre de celebración de fin de exámenes? Lo descubrimos.

Fallece Georgie Dann

El cantante Georgie Dann ha muerto a los 81 años en Madrid. El popular músico ha fallecido este mediodía en el Hospital Puerta de Hierro durante una operación de cadera.

El músico fue un icono de la canción ligera durante los años 70 y 80, dos largas décadas durante las que fue el emblema de la canción del verano.

Mientras, nuestro señor de Murcia ha destacado este titular del periódico, "El Mundo": "Georgie Dann: 81 años sin saber "lo que quiere el negro".

Un movimiento conspiratorio en EEUU

Cientos de personas se han concentrado en el centro de Dallas, Texas, en Estados Unidos, para esperar la resurrección de John F. Kennedy Jr, hijo de JFK.

La concentración fue convocada por miembros de QAnon, un movimiento conspirativo vinculado a la ultraderecha que comenzó a hacerse visible en el panorama estadounidense coincidiendo con el primer año de presidencia de Donald Trump.