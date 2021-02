¿Quién es Antonio Tejero para los jóvenes?: "El del intento del golpe de Estado o el de Aquí no hay quien viva"

Es un comentario muy extendido, esa sensación de que los chavales de hoy en día no saben qué pasó el 23 de febrero de 1981 en España. Que tienen como una nebulosa y quizás propiciada porque los padres y los educadores no dedicamos tiempo ni energía a hacer esa función. Hoy publica La Razón que más del 70% de los jóvenes entre 18 y 34 años no sabe quién es Antonio Tejero. Europa Press se fue ayer a la calle y le preguntó a algunos jóvenes al respecto.

"Me suena que el rey y que Adolfo Suárez hicieran algo"

Uno de ellos aseguró que "Antonio Tejero fue o el del intento del golpe de Estado o el de Aquí no hay quien viva. Yo sé que este hombre era militar... lo recuerdo con un tricornio pero igual ni siquiera. Llevaba un arma, ¿no? Quieto todo el mundo o algo así, o me cago en algo... Me suena que el rey hizo algo, que Adolfo Suárez hizo algo, o que a la gente le parecía mal que no hubiera hecho algo. No me acuerdo, pero sé que algo había con Adolfo Suárez".

EL 23F explicado a alumnos de 18 años

En Julia en la Onda nos hemos ido a un colegio público de primaria, en Tafalla (Navarra). Javier Ibáñez es el tutor de la clase de quinto, con chavales de 10 años. Es “Maestro con ganas” en Twitter. Y hoy también le ha echado ganas para tratar en clase el aniversario del 23F, tirando de imágenes de archivo.

"Alguno se ha asustado con el 'se sienten coño'", explica Ibáñez, pero aún así admite que ha sido muy "enriquecedor" y que muchos chicos en seguida han recordado el hecho histórico. Después ha surgido un debate sobre que aquel golpe de Estado buscaba que no se pudiera votar. Una buena lección.