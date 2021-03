Masterclass con Nemrod Carrasco: ¿Debemos buscar la felicidad?

La búsqueda de la felicidad parece ser el objetivo principal de todos en la vida, sin embargo, el profesor Nemrod Carrasco, nos explica que esto es un error y hay que rebajar las expectativas sobre este tema porque siempre estamos persiguiéndola y al final es muy frustrante: "La felicidad se ha convertido en un imperativo y ahora parece que se nos obligue a buscarla". Sin embargo, añade que "no depende de nosotros" y debemos dejar de sentirnos culpables por no ser felices.

Se nos dice que para alcanzar la felicidad hay que realizar un sacrificio, no obstante, el profesor indica que lo que sentimos ante esto no es felicidad, sino satisfacción. Es decir, "no puede ser posible que para ser feliz haya que sufrir". Por ello, hace hincapié en el hecho que la felicidad no puede depender de sacrificios y que esta tampoco tiene que ver con la voluntad.

Así, Carrasco manifiesta que la felicidad es un fenómeno inesperado e independiente que se presenta de forma clandestina. "Depende de la suerte, nosotros no pintamos nada", reflexiona.

En definitiva, el profesor aclara que debemos dejar de pensar en la felicidad como un ideal a conseguir y empezar a disfrutar de los aspectos positivos que tengamos en la vida. "Dejemos de ponernos objetivos difíciles de alcanzar porque solo trae grandes probabilidades de sentir frustración".

¿Qué dicen los filósofos?

Epicuro era muy sencillo con su pensamiento, la felicidad significaba la ausencia de dolor, es decir, si no sufrimos, somos felices. Carrasco explica que, a pesar de ser un poco 'de estar por casa', lo bueno que tiene es que "no nos autoengañamos y tenemos más posibilidades de ser felices".

Por su parte, Kant creía que la felicidad no podía ser objeto de estudio de la filosofía, teniendo en cuenta que "para cada uno, la felicidad es un fenómeno diferente" y nadie nos puede decir qué hacer para conseguirlo.