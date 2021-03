Masterclass con Nemrod Carrasco: ¿Es la soledad tan negativa como parece?

La semana pasada repasamos el concepto de la amistad con Nemrod Carrasco, pero esta vez nos detenemos con la noción de la soledad, un término muy estigmatizado y lo analizamos desde el punto de vista del filósofo, Michel de Montaigne, que nos recordaba que no hay que tener miedo a estar solos, porque realmente, lo único que nos aterroriza es no saber cómo estarlo, así que si supiéramos esto, no nos daría tanto miedo.

Para este filósofo, la soledad estaba estigmatizada porque cuando uno no está con nadie, acaba sintiéndose como un extraño y, además, solo sintiendo nuestra propia existencia: "Llegas a relacionarte contigo mismo como si de un espectro se tratara".

A pesar de todo esto, de Montaigne indicaba que la soledad no significa alejarse de todas las personas, sino poder librarse de todos los prejuicios que los demás tienen sobre nosotros y poder conocernos internamente. Además, añade que "la soledad nos acaba llegando, por lo que hay que dejar de crear ilusiones con el amor o la amistad". "Nos acaba llegando a todos, y es mejor estar preparados", considera.

"No hay que entender la soledad como una privación, sino una liberación. Hay gente que tiene pareja solo por no estar solo y es un error", apunta Carrasco.

El 'ying y el yang' de las redes sociales

Como se ha visto durante la pandemia, las redes sociales se convirtieron en nuestro mayor aliado porque nos permitían estar conectados, aunque manteniendo la soledad y nuestro espacio. "Nos quejamos de la hiperconectividad, pero al final nos gusta poder estar siempre en contacto con nuestros amigos o familiares", señala. Por ello, declara que estas no deben estigmatizarse, aunque hay que tener claro que pagamos un precio por usarlas.