La tele con Monegal: el ex diputado Alberto Rodríguez, en 'Salvados'

Tras la reciente pérdida de su acta de diputado en el Congreso, Alberto Rodríguez, ex miembro de Unidas Podemos, ha regresado al lugar del que proviene, San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, para recuperar su puesto en la refinería de la isla, donde trabajaba antes de dar el salto a la política. Hasta allí se ha trasladado el equipo de Gonzo, presentador del programa 'Salvados' de La Sexta, para preguntarle al ex político acerca del altercado legal sucedido en las últimas semanas y cómo se encuentra después de dejar la política.

Una sentencia polémica

Ferrán Monegal, nuestro experto televisivo, que "sin estar en condiciones de analizar si la sentencia es justa o no", ha destacado los audios que se emitieron en los que "el propio jefe del operativo admitía no haber visto a Rodríguez ese día, quien no pertenecía a Podemos aún". Según Monegal, en la entrevista se plasmó que "han corrido cantidad de ríos de tinta de profesionales de la abogacía advirtiendo sus discrepancias con la sentencia", además de que "en ningún momento de la misma se especifica que deba perder su acta de diputado", por lo que "hay interpretaciones varias de la rigurosidad con la que se le ha expulsado". Para él se trata de un personaje con "ética y estética", al que "se le ha juzgado especialmente por la segunda".

En la entrevista pudimos ver a Gonzo y a Alberto paseando por el pueblo, charlando sobre cómo era la vida de Rodríguez mientras que conservaba su acta de diputado. El ex miembro de Podemos habló del trato que recibía, del poder, el sueldo, de cómo influía su aspecto y también de los lujos del lugar, "al que corres el riesgo de acostumbrarte". Mencionó que hay allí hay muchos políticos "que no saben lo que es poner un despertador porque se está de lujo", y ante la pregunta pude si estaba mejor en la oposición o en el gobierno, contestó sin dudar con la primera opción, en lo que coincide Monegal, ya que "es más fácil, más coherente y más agradecido porque siempre quedas bien, incluso a pesar de que nunca ganes las votaciones ni consigas cambiar nada".

La lucha por las audiencias

También hablamos de la pelea por las audiencias televisivas de los dos grandes grupos, que a estas alturas de mes, a pesar de estar muy igualados, gana ligeramente Atresmedia. Para Monegal "esto hace que en Mediaset estén nerviosos" y "necesiten a Kiko Rivera para levantar la audiencia".

El hijo de Isabel Pantoja visitó el pasado sábado el programa 'Sábado Deluxe' para hablar de la muerte de su abuela y de una fugaz posible reconciliación con su madre que "se ha roto otra vez en beneficio de Telecinco, que podrá cerrar nuevas apariciones del cantante y mejorar así sus números", según Monegal.

El especial de 'Late Motiv' en La Palma

Por último, traemos el último el programa de 'Late Motiv', que trasladó a Buenafuente y a su 'troupe' a la isla de La Palma para visibilizar la tragedia que están viviendo los palmeros a causa de la explosión del volcán, que ya lleva dos meses causando destrucción en la isla. "Buenafuente debe pensarse que me cae mal debido a mis frecuentes críticas hacia su programa, pero debo felicitarle por el especial que emitieron el miércoles", ha afirmado Monegal sobre el espacio de Movistar, que ya ha anunciado que dejará de emitir el próximo mes de diciembre.

El especial incluyó la entrevista a Fátima Plata, la famosa periodista de la televisión canaria que se hizo popular por su reconocido "me voy a mear", pero cuyo trabajo a lo largo de estas semanas ha sido elogiado por toda la profesión. Según Plata " hemos intentado seguir contrastar la información con expertos científicos y con profesionales de la psicología", ya que "no queríamos hurgar en la desgracia de los palmeros que lo han perdido todo".

Para Monegal, también se merecen todos los elogios porque "muchas televisiones aprovecharon al principio la desgracia de estas personas para emitir una y otra vez las imágenes de sus casas destruidas". El programa acabó con la actuación de Valeria Castro, palmera de nacimiento, interpretando un tema como homenaje a su isla y a todas personas que llegan a través del mar en busca de una vida mejor.