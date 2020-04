La tele con Monegal: El rifirrafe entre Monegal y Mercedes Milá en La Sexta Noche

CON FERRÁN MONEGAL

El crítico televisivo Ferrán Monegal nos trae la tele a la radio. "Qué pereza me da, Iñaki, me llegas a decir que está Ferrán Monegal y no acudo al programa", le dijo Mercedes Milá a Ikañi López cuando Monegal intervino en La Sexta Noche mientras ella estaba en antena.