Historias de la tele con Borja Terán: La locura del 'fenómeno fan'

Todos tenemos artistas preferidos y en ocasiones, podemos llegar a ser auténticos fans. Repasamos junto a Borja Terán cómo ha sido este fenómeno fan en España y quiénes han sido los grandes cantantes que se convirtieron en la obsesión de las adolescentes. El primer programa que empezó a fomentarlo aquí fue 'Aplauso' con José Luis Fradejas y revolucionó el país cuando invitó a Pedro Marín, que tenía 17 años, en 1979. El artista comenzó a cantar y se quitó la camiseta, provocando que todas sus fans en el plató enloquecieran.

Durante esta época, los cantantes conocían a sus fans y si les preguntaban en una entrevista si tenían pareja, solían decir que no para que ellas se vieran con posibilidades, aumentando este "monstruo aspiracional", como lo define Terán. Y es que los mismos Hombres G reconocieron que tenían miedo de ir a las discotecas porque muchas fans los acosaban. Pero si hay un grupo que despertó el 'fenómeno fan' fueron los Backstreet Boys, que acudieron a España a cantar en un programa de televisión y sus admiradoras estaban tan alteradas y emocionadas que la presentadora tuvo que pedirles que se calmaran para que los artistas pudieran seguir con su show.

Para acabar, la pregunta de la semana: ¿Qué cantante dijo: "No me puedo comer un bocadillo en la puerta de un colegio porque me comen a mí"?