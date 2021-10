Gloria Fuertes, una referente de la literatura infantil a la que no le gustaban los niños

En 1917 nació una de los referentes de la literatura infantil española del siglo XX, Gloria Fuertes, una madrileña nacida en el barrio de Lavapiés, donde vivió una infancia algo dura. "Era una niña de la posguerra, con una infancia difícil y complicada", ha advertido Noelia Adánez.

"Fue muy laborioso el parto de mi madre que si se descuida muere por mi vida. A los tres años ya sabía leer, a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro, a los catorce me pilló la guerra, a los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía, aprendí a regatear en las tiendas, a ir a los pueblos a por zanahorias. Por entonces empecé con los amores", narró la poeta.

Según Noelia, Gloria Fuertes, escribió muchos poemas biográficos donde hablaba de ella misma: "Sin embargo, iba cambiando datos de manera que hay ciertos aspectos de su pasado que resultan un tanto confusos y que ella no se preocupó de aclarar, más bien, jugó con la confusión y la poetizó también para los niños", ha contado la periodista.

En una de sus obras, "Nana de la gata Chundarta", refleja a la gata con una serie de deficiencias y de déficits con los que Gloria se percibe a sí misma: Tierna, espabilada, bonachona, tontorrona...

La obra de Gloria Fuertes está enmarcada en los movimientos literarios de la generación del 50 y en el postismo. A lo largo de su vida, escribió unos 40 cuentos infantiles, cinco obras de teatro para niños y una veintena de libros para adultos. "Es paradójico pero no le gustaban los niños. Ella confesó en su entorno más privado que todos juntos le asustan bastante", ha desvelado Adánez.

A nivel profesional, la escritora también hizo colaboraciones en radio y en televisión, donde aún se la recuerda por el programa educativo de "Un globo, dos globos, tres globos". Tal fue la fama que alcanzó que el dúo "Martes y 13" llegó a hacerle una parodia en la Nochevieja de 1986.