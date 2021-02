¿Es positivo que el Banco Central Europeo perdone la deuda pública a los Estados?

Hace unas semanas el premio Nobel de Economía, Thomas Piketty encabezaba una solicitud al Banco Central Europeo (BCE): que condone la deuda pública a los Estados para poder restablecer sus economías. La presidenta del BCE, Christine Lagarde dijo que ni hablar. ¿Qué es la deuda pública?

"El Gobierno tiene unos ingresos y unos gastos: los primeros son variables, suben cuando la situación económica es buena y bajan mucho cuando estamos en crisis; los gastos en cambio son constantes y si queremos mantener el estado de bienestar no pueden desplomarse de un día para otro... aunque la gestión de un Gobierno sea buena, si la actividad económica disminuye mucho y los ingresos se vuelven inferiores a los gastos, la diferencia se ha de financiar con algo. Ese algo no es un préstamo del banco si no emitiendo títulos con intereses relativamente bajos", explica Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona.

¿Puede por tanto el BCE cancelar deuda pública a los países? "¿Por qué el BCE no hace una donación a los ciudadanos? Ha habido muchos que no han podido trabajar... la disminución de la actividad también afecta a los que trabajan además. La culpa de la crisis no es económica, sino financiera. La condonación de la deuda pública no generará inflación", asegura Bernardos. "La cosa es tan sencilla como preguntarse quién pierde: nadie", explica su tesis el economista. El BCE tiene una virtud que no tienen los demás bancos: "tiene una maquinita de hacer dinero" que le permite llegar al equilibrio presupuestario en los balances.

"Una empresa, una familia y una administración no son lo mismo: la última tiene que procurar el bienestar de los ciudadanos y para eso tiene la posibilidad de hacer dinero", apunta Bernardos, que asegura "si se utiliza cuando no da lugar a inflación es lo más maravilloso que pueda existir".