Gonzalo Bernardos: "El dinero público de la UE para vacunas se está convirtiendo en beneficios extra del sector privado"

¿Cuáles serán los países menos afectados por la crisis del coronavirus? Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, lo tiene claro, y nos lo explica en JELO: “Los países menos afectados son los del sureste asiático: China y Japón tendrán un crecimiento superior a la mayoría. Todo lo mueve el coronavirus… Ellos han pasado por otros coronavirus y esa experiencia les ha servido para controlar mejor la pandemia”.

EL CRECIMIENTO DE ESPAÑA

El FMI deja el crecimiento de España en 2021 en un 5,9%: Crecemos más que nadie, pero caímos más que nadie… “¿Dónde hay que firmar ese 5,9%? Si yo hubiera tenido que predecir como estaríamos en septiembre hubiera dicho un 7%, pero vamos a peor… ese crecimiento se hará sobre todo en el segundo semestre. Puedo ser tan ufano y crédulo que me creo que el 70% de la población este vacunada en junio”, reflexiona Bernardos.

No obstante, para Bernardos hay algo de esperanza: “No pierdo la esperanza de que la salida de la crisis sea muy rápida”.

“La UE se ha gastado 7.200 millones de euros en las vacunas y cuando veo que el sector público pone dinero que se convierte en beneficios extra del sector privado me pongo de mal genio… ya está bien de tomarnos el pelo”, asevera el titular de Economía de la Universidad Barcelona.

Bernardos asegura que AstraZeneca se ha reído de la Unión Europea, cuyo comportamiento, considera “es reprobable” a menos “que se demuestre lo contario”. “Es una mala pasada que justo ahora piensen más en los resultados económicos que en el beneficio social”, lamenta Bernardos, que espera que la Comisión Europea presione a la farmacéutica. “Y el poder político gane al empresarial, que ya es hora”, añade el profesor.

“¿Por qué Israel tiene vacunada a un 41% de la población? Porque han pagado como mínimo el doble”, clama Bernardos.

EL FORO DE DAVOS: DE GOBIERNO MUNDIAL A BLANQUEO DE MILLONARIOS

La idea del Foro Davos era reunir a las personas más importantes del mundo con el objetivo de relacionar a gente no relacionada y crear un gobierno del mundo. Bernardo cree que el DAVOS actual se puede zanjar con una frase despótica que los describe: “Estamos muy preocupados por la desigualdad pero no os preocupéis que no vamos a hacer nada por reducirla”. “El Foro DAVOS se ha convertido en una reunión social en la que se blanquea a los millonarios”, subraya el economista.