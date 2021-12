El Especialista: El melanoma y su impacto en los pacientes afectados

La Doctora Marisol Soengas que dirige el grupo de melanoma del CNIO, ha recibido el Premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación en Biología Molecular 2021, que se acaba de fallar en su 26 edición. Soengas ha obtenido el galaradón por "sus estudios sobre el melanoma y su impacto sobre los pacientes afectados por estos tumores".

"Tenemos que remar, a veces lo hacemos contracorriente. En España hay científicos muy potentes. Remaríamos mucho más si tuviéramos mejores condiciones", asegura la doctora que nos cuenta las claves del melanoma: "Una de las peculiaridades del melanoma es que aunque sea muy pequeño tiene capacidad de diseminarse por todo el cuerpo".

Uno de los avances más importantes que han realizado en sus investigaciones, puede acercar el tratamiento definitivo del melanoma: "El organismo tiene muchas patrullas de reconocimiento para atacar las células tumorales. Lo que ocurre es que a veces se ocultan o evaden estas patrullas. Hemos conseguido identificar los factores que controlan la respuesta del sistema inmunitario para atacar mejor a las células tumorales"

En cuanto a factores de riesgo, la exposición al al es uno de ellos, pero no el único: "Cuando nos quemamos por el sol aumentamos el riesgo de estos tumores. Pero no es el único factor. Hay melanomas que aparecen en zonas no expuestas al sol y nos interesa el saber por qué".

Y los avances tecnológicos también están permitiendo un mejor estudio de los melanomas y de los tumores: "Con programa se ha enseñado a los ordenadores a distinguir melanomas malignos de benignos. La inteligencia artificial va a ayudar a facilitar los diagnósticos y en la telemedicina"