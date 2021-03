¿Cuándo se producirá el crecimiento económico postcovid?

El Banco de España redujo las previsiones de crecimiento económico que había considerado el Gobierno diciendo que no sería de un 6,8%, sino de un 8%. Para conocer cuándo se llevará a cabo y de qué forma, conversamos con Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, que explica que el segundo semestre de 2021 "será espectacular" y podremos hallarnos ante una subida "entre el 6 y el 7%", teniendo en cuenta la fuerza con la que volverá el turismo.

Sin embargo, reconoce que uno de los factores decisivos para ello es la agilidad con los planes de vacunación, para que "en junio o julio ya podamos disfrutar de unas ciertas libertades". Además, recalca el hecho que, a diferencia de la crisis de 2008 que duró 6 años, esta "desaparecerá en cuanto acabemos con el coronavirus".

Presupuestos del Gobierno

En relación con los presupuestos del Gobierno y sus previsiones de crecimiento, argumenta que "siempre se hacen a ciegas" porque la subida o bajada del PIB no se puede saber. No obstante, considera que siendo optimistas, la situación de 2019 no se recuperará hasta 2023.

Bernardos califica de "lógica" la gestión del Gobierno de la pandemia, ya que "nos encontrábamos ante una amenaza desconocida y complicada", pero recuerda que no es momento de tensiones políticas, haciendo referencia a las mociones de censura autonómicas.

Economía vs. Salud

Asimismo, declara que "no se puede priorizar la salud y la economía". Hay que elegir uno en mayor medida y pone el ejemplo que en Alemania, cuando los casos subían muchos, aumentaban las restricciones, lo que disminuía el virus. Luego, los hosteleros y comerciantes exigían flexibilidad, lo que daba lugar a, otra vez, el crecimiento de casos.

Finalmente, el economista manifiesta que los gobiernos deben ser coherentes y funcionar de manera adecuada, lo que no sucederá en Cataluña con uno de ERC y Junts, teniendo en cuenta que "no se pueden ni ver". Por ello, apuesta por romper la dinámica de bloques independentista-constitucionalista y empezar a legislar.