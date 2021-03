La suspensión de las Fallas supone "pérdidas millonarias" para los gremios implicados

Las Fallas de Valencia, una de las festividades más populares internacionalmente, fueron suspendidas de nuevo debido a la situación epidemiológica, lo que ha afectado duramente a varios de los sectores implicados. Hablamos con María José Lorca, presidenta de Piraval; Fran Tochena, presidente del Gremio de Artesanos, Sastres y Modistas y Paco Pellicer, Mestre Major del Gremio Artesano de Artistas Falleros de Valencia, que todos coinciden en "necesidad de que estas fiestas vuelvan lo antes posible y las instituciones se impliquen más".

Los artistas falleros reclaman "claridad"

Desde el gremio de artistas falleros, Pellicer explica que la suspensión de las Fallas de 2020 fue una sorpresa, ya que se hizo una semana antes de que se celebraran y cuando casi todas ellas estaban ya 'plantadas'. La mayoría pudieron guardarse en almacenes, pero otras, debido a su tamaño o características, se quemaron de forma privada para evitar aglomeraciones. Sin embargo, todo esto ha tenido unos gastos que, afortunadamente, la Generalitat Valenciana se hizo cargo de una parte.

La celebración de las Fallas fue una incógnita, ya que en un primer momento, se barajó que fueran en julio, aunque posteriormente se pensó en octubre, pero el crecimiento de casos durante la segunda ola lo hizo imposible. Pellicer afirma que "solo quiere una confirmación sobre cuándo se podrán llevar a cabo".

Asimismo, no están muy preocupados porque han recibido ayudas de las instituciones y todavía no ha cerrado ninguno de sus talleres porque el Ayuntamiento ha confirmado que sí se harán en 2022.

El sector pirotécnico critica el "abandono institucional"

El sector de la pirotecnia valenciana también ha sido un gran perjudicado, ya no solo por las Fallas, sino por todos los espectáculos que tenían lugar en las fiestas patronales de todos los pueblos y ciudades de la Comunidad. Lorca indica, por su parte, que este gremio no tiene las mismas facilidades que otros porque sus petardos no se pueden guardar en almacenes corrientes por las medidas de seguridad que necesitan. Manifiesta la necesidad de una implicación real de las instituciones porque "se puede perder mucha mano de obra especializada y cultura".

Los modistas recuerdan que "muchas familias viven de esto"

Finalmente, desde el gremio de modistas, se suman a estas reivindicaciones y Tochena habla de que "las Fallan no son solo fiestas sino una forma de vida", teniendo en cuenta que muchas familias viven de ello. "Alrededor de una Falla, se están alimentando muchas personas", añade. En este sentido, recalca el hecho que este tejido de seda solo se fabrica de forma manual en Valencia y no se puede permitir que esto desaparezca.

"Hay que velar por salvaguardar este procedimiento, ya que hablamos de muchas generaciones futuras que no podrán apreciarlo", reflexiona.