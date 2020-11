Eva García Sáenz de Urturi y Sandra Barneda, pareja de hecho literaria: "Hay química pero no hemos podido desarrollarla"

Eva García Sáenz de Urturi y Sandra Barneda presentan la novela ganadora de los Premios Planeta 2020, 'Aquitania', en palabras de la segunda, "un thriller del medievo y con un personajazo como Leonor de Aquitania" y la finalista, 'Un océano para llegar a ti', "una novela muy humana y emocional" según la primera. Son una pareja literaria de hecho tras ser reconocidas en uno de los premios con más tradición, que sin embargo, solo han ganado una dupla de mujeres cuatro veces sus casi 70 años de historia. "Química ha habido pero pocas oportunidades para que se de el principio de una gran amistad", asegura la periodista y escritora Sandra Barneda sobre la relación que ambas mantienen. "Hemos coincidido solo dos veces", apunta Urturi sobre una gira atípica, "por skype" y muy "pandémica".

Urturi terminó su novela al principio del confinamiento: "Fue un tremendo esfuerzo, la primera mitad del confinamiento me la tiré escribiendo el final y no podía pensar en la realidad que nos estaba cayendo; me tuve que abstraer para mantenerme centrada creativamente". Barneda terminó su novela antes del confinamiento: "Releía mi novela en galeradas y veía que emocionalmente hablaba de un momento vital lleno de desconcierto en el que tienes que seguir adelante", un momento parecido a la pandemia, apunta la periodista. "La novela habla de hacer extraordinario lo ordinario", explica Barneda sobre su obra, y considera: "Ahora nos tomamos un café con un amigo, le miramos a los ojos y casi que nos emocionamos, cosa que antes no valorábamos".

Leonor de Aquitania, una mujer adelantada a su tiempo

"Jamás renunciarán a subestimarme": así comienza 'Aquitania' la novela de Urturi, un thriller medieval sobre una mujer apasionante. Cuenta la historia de Leonor de Aquitania (1122-1204), que tuvo "que aprender a las malas durante 12 años en una corte hostil" a reinar. "Fue muy buena política, muy buena reina y muy buena estadista y estuvo en primera línea de batalla hasta los 80 años, que se metió a monja", cuenta la novelista.

También la primera "influencer de la historia" según la autora. "Las mujeres la miraban con horror cuando vieron que llevaba extensiones y trenzas pero luego la imitaron"; también puso de moda según Urturi un tipo de corpiños, que Aquitania "puso de moda para exacerbar el pecho" o incluso enseñar las muñecas, parte del cuerpo que se consideraba muy sensual.

Barneda, comunicadora y escritora

'Un océano para llegar a ti' es una novela "emocional" sobre el fallecimiento de la madre de Gabriele, que como última petición de su madre, tendrá que pasar 49 días, los que el alma tarda en reencarnarse según la tradición budista, junto a su padre. Una novela que habla sobre la "necesidad de reencontrarse" y sobre "lo torpe que somos emocionalmente". Es una novela de "silencios" y "malentendidos familiares" que crearon surcos y que tendrán que solucionarse irremediablemente. "Es una novela que araña vida, escrita a fuego lento", cuenta Barneda.

"Al principio decía que si trabajas en la televisión y presentas un 'reality' pierdes neuronas, pero ya me hace hasta gracia", asegura Barneda sobre lo polémico que ha resultado para muchos que la presentadora de Mediaset sea también novelista.