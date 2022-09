Salvador Illa: "No voy a formar parte de un gobierno que tenga aspiración de culminar la independencia"

A principios de 2020 Salvador Illa asumió la cartera de Sanidad porque era un ministerio tranquilo, con la mayoría de competencias transferidas a las comunidades autónomas. Poco más de un año más tarde, abandonó el ministerio para ser candidato del PSC al Parlament de Catalunya y ahora presenta su libro 'El año de la pandemia: del estado de alarma al inicio de la vacunación'.

Illa hace balance en 'Julia en la Onda' de su tiempo al frente de Sanidad diciendo que "vino lo que vino y le tuvimos que hacer frente, y lo intentamos hacer de la mejor manera posible". Tras dejar el ministerio ganó las elecciones en Cataluña, pero no pudo gobernar, algo que Illa no considera un error. "Decidí encabezar la candidatura del PSC, cosa de la que me siento muy orgulloso. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Sabíamos que era muy difícil poder gobernar, pero también sabíamos que había que intentarlo", explica.

Tras la celebración este domingo de una Diada con una participación menor a la de años anteriores Illa habla de trabajar a favor de la unidad. "Hay que acabar con este círculo vicioso de la división en Cataluña y el instrumento es el diálogo". El socialista se ha mostrado preocupado por un conflicto "crónico, permanente y paralizante" del Govern "se exporta al Parlament y a la Diada. Este no es el camino por el que yo trabajo".

Los independentistas congregados este domingo en la celebración de la Diada aclamaron a Laura Borràs con gritos de presidenta. Ante la posibilidad de que Junts rompa el Govern, el PSC sería la única opción para mantener a ERC al frente. Preguntado por esto, Illa huye de apoyar a Aragonès pidiendo "que Cataluña tenga un gobierno que gobierne y que se centre en los problemas que tiene la ciudadanía" y afirmando que no va a formar parte "en ningún caso de un gobierno que tenga una aspiración de culminar la independencia".

Sobre la gestión de la pandemia, Illa recuerda el momento en el que se decretó el estado de alarma "con mucha incertidumbre" porque "empezábamos a recorrer un camino muy incierto". Explica que la gran dificultad que tuvieron entonces fue la obligación de tomar decisiones con la poca información que se tenía entonces. "Intenté situarme rápido y poco a poco fuimos encauzando la situación".