¿Saben las mujeres hacer humor?

El gerente de una sala de monólogos de Madrid es capaz de afirmar que el nivel de las cómicas que hay en España necesita un tiempo. Unas declaraciones que no les han hecho mucha gracia a nuestras invitadas, aunque ellas sí tienen un gran sentido del humor: nuestra persona física, Raquel Martos, la innovación de Tik Tok, Inés de Miguel y la autora del espectáculo "Humor Negra", Asari Bibang.

Ante estas declaraciones, Inés de Miguel defiende que "no solo tenemos unas cómicas fantásticas sino que las que están emergiendo son genias que hacen unas cosas muy originales". A su vez, Raquel Martos, que lleva 30 años haciendo humor, ha recalcado que "muchas mujeres están llenando teatros con espectáculos propios y lo están petando", como es el caso de Asari, quien cuenta que ha tenido que vencer muchos prejuicios por ser mujer y negra: "Muchas mujeres hemos encontrado reticencias porque hay una creencia dentro de la industria de que las mujeres no venden".

Las redes sociales, un nuevo impulso

De Miguel, la Tik Toker del momento, destaca que "es muy positivo utilizar las redes como pequeños altavoces que nos ayuden a encontrar nuestro estilo". Un pensamiento que comparten sus compañeras ya que "es un espacio que, al no tener filtros , se ve si llegas al público y si a este le gustas o no". En cambio, "cuando alguien tiene que decidir si te coloca es complicado enfrentarse a los prejuicios y que te ofrezcan una oportunidad".

"El humor es una mirada"

"Cuando las mujeres hablamos de nuestro mundo ponemos una etiqueta curiosamente para aquellos que niegan la diferencia de género'", dice Raquel Martos.

Parece que se tenga que criminalizar el que tenga una perspectiva de género y no se puede obviar desde donde hago el humor, defiende Asari. "Nos subimos al escenario con un peso en la espalda que los hombres no tienen porque estamos hablando por todo el género".

¿Hay límites en el humor?

Bibang dice que el humor tiene límites: "Yo quiero ejercer mi libertad de expresión pero quiero hacerlo hasta donde me permite la responsabilidad y hay responsabilidades con las que no quiero cargar. No podemos ejercer nuestra libertad sin hacernos responsables".

Mientras, Martos dice que "el humor es una ficción y los límites se los pone cada uno, son personales".