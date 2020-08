Loles León: "Las nuevas cómicas vienen con un registro que sigue mi estela, me siento orgullosa pero también me jode"

Santiago Segura se ha atrevido a adelantar el estreno de su última película en tiempos difíciles. "Durante esta promoción hemos hablado de la película, pero también mucho sobre que los cines son lugares seguros. Si no fuera así y no lo hubiera visto, no recomendaría ir", asegura Segura, que nos admite que cuando presentó el proyecto, ya en la primera película, le dijeron que no actuara de padre: "Me dijeron 'no te vemos'". El director y actor madrileño afirma que hay que hacer un "esfuerzo" para hacerse valer en la industria y salir del papel de Torrente.

Y eso lo sabe bien Loles León, que agradece a Segura su vuelta a la gran pantalla: "Ha sido un rescate de Santiago, llevo mucho tiempo sin hacer cine, desde 'La reina de España', no me llaman para hacer películas". "Bueno, sí se", añade. "Los directores optan por las nuevas cómicas, que son más jóvenes y que vienen con un registro que sigue mi estela: me siento orgullosa porque la pionera soy yo, pero me jode bastante después". "En el cine español a partir de los 90 y pico, hay un registro de comicidad en mujeres que he creado yo, está muy basado en mi manera de interpretar", zanja, y asegura: "les digo a mi audiencia que no hago más películas porque hay mucho gilipollas suelto".

