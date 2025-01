Jordi Évole sobre el comentario de Mazón: "Me parece de alguien que ha perdido el control de su carrera política"

Jordi Évole ha sido entrevistado en Julia en la Onda, donde ha hablado de la nueva temporada de lo de Évole, que empieza este domingo con una entrevista al también presentador Juan y Medio.

Durante la entrevista, Évole ha aprovechado para analizar la actualidad política y recordar, gracias a sus propios vecinos, sus orígenes den Cornellá de Llobregat.

Jordi Évole ha afirmado que se considera "un privilegiado" porque es consciente de que "ahora costaría más que se apostase más por este tipo de programas". Ha explicado que ha pasado de hacer 35 programas anuales a los 10 de ahora porque "era matador, iba a acabar conmigo y con el programa".

Sobre las entrevistas que habrá en esta nueva temporada, aunque no están todas todas grabadas, ha dicho que ha entrevistado a Dani Martín, Eduard Fernández, Lolita o Pepe Mujica, al que el cáncer "está matando".

El presentador ha hablado sobre la polémica por la promoción con Mario Vaquerizo, ya que mucha gente no entiende que le dé voz. También ha asegurado sobre Mazón que "el comentario de Gaza me parece de alguien que ha perdido el control de su carrera política. No puede poner el ventilador de la mierda y que salpique a todo el mundo".