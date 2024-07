El riesgo de la pornografía en los menores: "No es que busquen el porno, sino que está programado para buscarles a ellos"

El último informe del Colegio de Psicólogos de Madrid sobre la situación de los menores en relación a la pornografía ha arrojado datos impactantes, como que los porcentajes de niños que acceden al porno se han elevado al 78% en chicas y al 95% en chicos. El primer contacto con este contenido se produce entre los nueve y los once años y muchos de ellos consumen "porno duro", lo que posteriormente lleva a efectos nocivos, entre ellos, el confundir realidad con ficción.

Por ello, en 'Julia en la onda' hablamos con José Luis García, doctor en psicología, sexólogo y que lleva 45 años asesorando a familias. Además, es autor del libro '¿Hablamos de porno? Cómo educar a la generación porno en una sexualidad sana y respetuosa'. "No es que los chicos y chicas busquen el porno, sino que el porno está programado para buscarles a ellos. Donde quiera que haya un móvil con internet, allí estará el porno", señala García, que subraya que el porno es "uno de los productos más adictivos" por el "deseo sexual", de ahí la dificultad para combatir este tipo de contenido.

"Hemos llegado hasta aquí por desidia y vergüenza. La mayoría de padres o madres no ha recibido formación y esa generación aprende sexo fuera. Hemos aprendido sexo fuera porque en escuelas y casas no se responden a las preguntas necesarias que todos los niños plantean", destaca José Luis García, que también señala la importancia de responder esas preguntas: "Si no respondemos esas preguntas, todos las buscarán fuera. O vosotros o el porno violento, no hay otro debate. Esta generación de papás y mamás va a tener que tomar la decisión de no repetir ese bucle de 'búscate la vida como puedas'".

García sostiene que tiene mucho que ver con la "salud sexual y afectiva", que provoca "dolor y sufrimiento" y que esto propicia el crear una "generación de niños y niñas pornográficos, con muchos problemas cuando sean adultos", como problemas "de pareja, riesgos sexuales y afectivos". Además, tiene que ver con la salud por la cantidad de casos de infecciones que han aumentado, por ejemplo, por el hecho de "no usar condón": "El porno erotiza la violencia, deshumaniza a las mujeres. Tenemos que tomarnos muy en serio el tema porque es el futuro de toda una generación".

Así, García asegura que hay que enfatizar en los jóvenes para prevenir estos "problemas futuros" y eso se logra respondiendo las preguntas "desde muy pronto": "El sexo interesa a todo el mundo, a unos antes que a otros, y todos nos hacemos preguntas. Esto ayuda mucho con la relación entre el papá y la mamá, la forma de resolver los conflictos. Papás y mamás tienen que utilizar su modelo educativo diariamente. Yo siempre les digo 'bésense, abrácense', hay que decir a los niños que papá y mamá se quieren, tienen relaciones sexuales y se lo pasan bien, y a veces no. Tenemos que responder o promover que nos hagan preguntas, como trabajar la autoestima".

En este sentido, el sexólogo recomienda "hacer pequeños debates o sesiones en casa" para "competir con el modelo del porno" y para ello la familia es "un entorno privilegiado". También insiste en la necesidad de tener "películas no violentas" y en "no permitir" que el "porno violento" sea el "referente educativo" para nuestros menores.

Por último, sobre la decisión del Gobierno de controlar el acceso de menores a la pornografía, García considera que es "importante" que "por fin" se tome alguna medida, aunque si no va "acompañada de una educación sexual efectiva, no servirá de nada": "Está bien tener controles, pero si no hay educacións exual desde primaria hasta la universidad, probablemente los resultados serán bastante limitados. Tarde o temprano verán pornografía y antes de que la vean tienen que tener una mirada positiva, que tiene que ver con el bienestar o la pasión, siempre que se dé un contexto de mutuo acuerdo y consenso. El modelo que tenemos que plantear en las casas tiene que ser de forma decidida para competir con el porno".