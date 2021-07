¿Por qué septiembre no es el séptimo mes? Damián Mollá nos lo explica en su nuevo libro

El cómico y guionista en 'El Hormiguero', Damián Mollá, ha venido este viernes a Julia en la Onda para presentarnos su nuevo libro 'Oh, my God! La mitología que no sabías que sabías'. Nos explica que una de las grandes dudas que le surgió era "por qué septiembre y octubre no son el séptimo y octavo mes del año" y la respuesta está recogida en su obra.

La razón se debe a que los romanos únicamente tenían 10 meses del año y comenzaban en marzo, ya que era la llegada de la primavera. Sin embargo, con las guerras vieron que no tenían tiempo suficiente y añadieron 2 meses más y adelantar el inicio del año al 1 de enero, como es ahora.

Mollá ha sido quien ha realizado los dibujos, debido a que al tratarse de una obra sobre mitología, quería introducir cuadros en el libro, pero por cuestión de derechos, decidió hacerlos él en estilo cómic. "Los saberes clásicos son fundamentales y los jóvenes no los conocen, por ello quería acercarles todo este arte", relata.

Otra de las curiosidades que el cómico recoge en su libro es el motivo del nombre de los días de la semana. Se relacionan con los nombres de los planetas que, a su vez, vienen del nombre de los dioses. Además, como dato relevante, ha sucedido igual tanto para la cultura romana como la vikinga, teniendo en cuenta que en español y en inglés es igual, a pesar de estar tan alejadas ambas dos.