¿Por qué la comprensión lectora está retrocediendo en España?

Los estudiantes españoles suspenden en comprensión lectora, y esta situación ha empeorado, probablemente, el último año debido al confinamiento escolar forzoso y clases telemáticas.

Hace unos días se celebro el 5º Congreso Internacional de Comprensión Lectora Infantil y Juvenil y, en Julia en la Onda, repasamos algunas de las conclusiones con algunos de los ponentes como Óscar Abellón, director y profesor de Matemáticas en Escolapios de Soria, Ester Trigo, profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua de la UCA.

El profesor Abellón asegura que "es imprescindible que desde el ámbito educativo se promuevan estrategias que permitan mejorar la comprensión lectora ya que hay una correlación muy clara entre una buena técnica lectora y el éxito escolar.

¿Cuál es el perfil del alumno con dificultad en la compresión lectora?

Por su parte Ester Trigo explica cuál es el perfil del estudiante con dificultad en comprensión lectora: "Es un alumno que no activa bien las competencias que se marcan, como acceder a la información, integrar e interpretar, reflexionar y valorar. Los estudiantes que fallan en estas tres destrezas suelen tener grandes problemas de comprensión lectora".

¿A qué edad hay que empezar a leer?

Tanto el profesor Abellón como la profesora Trigo coinciden en que "existe la necesidad de trabajar la lectura desde todos los ámbitos, no es algo específico de la Lengua y Literatura". "Si un estudiante no tiene una buena comprensión lectora, no podrá resolver un problema de matemáticas", explica Óscar Abellón.

Asimismo, el profesor señala que la edad idónea para empezar a leer debe ser a partir de los 5 años: "Estoy convencido que la etapa más importante para un estudiante comienza en infantil. De 0 a 7 años la construcción del cerebro es fundamental para el aprendizaje en la lectura. Sin embargo, hasta los 5 años no es un objetivo de la etapa de infantil. Lo que hay que preparar son los requisitos para que la lectura llegue en el momento óptimo de madurez".