Pedro Ruiz: "Nos reímos poco de nosotros mismos"

Tras meses detenidos debido a la situación sanitaria, el actor y director, Pedro Ruiz, restrena su obra 'Loc@s. Reír nos cura' en el Teatro Marquina. Hablamos con él para conocer cómo ha afectado el coronavirus a la cultura y la comedia y nos recomienda que hay que volver a reír: "Nos reímos poco de nosotros mismos. Nos tomamos muy en serio y no deberíamos morir enfadados".

Ruiz también explica que después de estos meses tan complicados, la cultura nos ha ayudado, tanto a los actores como el público. "Al final de una obra, los espectadores aplauden si les ha gustado o si no, ahora lo hacen para celebrar que han podido acudir al teatro", explica. Por ello, aclara que se trata de un "consuelo mutuo" entre las 2 partes.

En relación con las medidas contra el coronavirus, el director indica que se ha demostrado que funcionan y que si se cumplen aspectos como los aforos o el uso de las mascarillas, las cifras de contagios son casi nulas.

Sin embargo, destaca que la situación del teatro siempre ha estado en peligro: "Hay que tener cuidado porque la gente puede perder la tradición de la cultura, debemos intentar que estas costumbres sigan intactas".

¿Qué significa "sexo débil"?

A pocos días del 8M, Ruiz reconoce que cree que los hombres son el sexo débil y no al revés: "Los hombres lo que son es el sexo bruto. El machismo no es más que un exceso de defensa ante esta debilidad. Son las mujeres las que levantan la sociedad".

Las polémicas redes sociales

El actor también añade que no tiene teléfono móvil digital y si necesita publicar algún tweet, se lo envía por SMS a su secretaria y ella lo sube a internet. Además, aclara que no se mete en esta red social porque no quiere entrar en polémicas y discutir con otros usuarios, por lo que no sabe el alcance que tienen sus tweets.