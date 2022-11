'La maternal', la nueva película de Pilar Palomero que trata los embarazos adolescentes

Este viernes llega a los cines "La maternal", la nueva película de Pilar Palomero, sobre los embarazos adolescentes. Hablamos con ella y con Carla Quilez, una de las actrices, que con 14 años acaba de ganar la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Es la segunda película de la directora tras 'Las niñas' que ganó el Goya en 2021.

"Tenemos muchas ganas porque está todo el equipo, familiares y amigos porque todos somos de Barcelona" señala Carla que tiene una curiosa historia. La directora de cásting de la película descubrió a esta pequeña actriz en Instagram. "Recibí un mensaje de la directora de casting y me decía que me veía con potencial para ser la protagonista de la película de Pilar Palomero. Al principio no me fiaba mucho pero luego hablaron con mi madre, vimos que iba en serio y me veía muy identificada con el personaje así que lo terminé haciendo"

"Soy fan de Carla, ha hecho un trabajo complicadísimo. Tenía que llegar a emociones súper extremas en la misma escena y ahí Carla nos dejó claro que era ella y ya durante el rodaje no ha hecho más que crecer", señala la directora. Tanto es así que le han galardonado con la Concha de Plata, algo que Carla no se termina de creer: "Pensaba que no podía optar por el tema de la edad. No esperaba para nada que el premio fuera para mí".

"Conocí a unas chicas que han sido madres en su adolescencia. En Barcelona hay un centro con madres adolescentes. La película está muy inspirada en el centro", subraya Pilar que asegura que esas chicas que conoció le inspiraron enormemente: "Hacer la película fue por muchas cosas pero principalmente por las ganas que tenían estas chicas de poder hablar. Se sintieron muy juzgadas por sus entornos. Cada caso es único y hay cosas que no llegamos ni a imaginar. Ojalá la gente sienta en la película que son historias muy duras pero tienen una fuerza y una luz enorme al contar sus historias".

"Nunca me había puesto en situación hasta que conocí a ellas. Era un mundo desconocido. He aprendido muchas cosas, de ellas me llevo toda la fuerza que tienen. Son mujeres que las tomaré como ejemplo el resto de mi vida", señala Carla.