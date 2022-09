María Chivite: "Si eliminas el impuesto de patrimonio lo único que generas es que los ricos tengan más dinero"

La presidenta de Navarra, María Chivite, habla en 'Julia en la onda' sobre la decisión de la Junta de Andalucía de eliminar el impuesto de patrimonio. Según explica, "si eliminas el impuesto de patrimonio, no generas economía, lo único que generas es que los ricos tengan más dinero".

Además, Chivite comenta que "la fiscalidad progresiva es un elemento fundamental para garantizar el crecimiento económico y la cohesión social y la igualdad". Por ejemplo, indica que con el impuesto de patrimonio que en Navarra, unas 7.000 personas, se recaudan alrededor de 35 millones de euros, que sirven para "reducir esa presión fiscal a las rentas medias y bajas".

Y en el caso de eliminarse este impuesto, únicamente se beneficiaría al 1% de la población. "Creo que no es justo", añade.

Madrid lidera la tasa de desigualdad y pobreza

Asimismo, la presidenta foral asegura que la Comunidad de Madrid, en la que no hay impuesto de patrimonio, es la que "lidera la tasa de desigualdad y pobreza", al contrario que Navarra.

Armonización de los impuestos

Sobre la posible armonización de los impuestos, Chivite reconoce que en Navarra tiene su "propio régimen fiscal", aunque destaca que "los tributos tienen que armonizarse con el Estado, no podemos tener unas grandes diferencias fiscales".

Incide la presidenta en que "la fiscalidad es propia pero también exige una responsabilidad", por la que no se les permite "acudir al instrumentos del estado cuando nos falta recaudación, nosotros nos financiamos a nosotros mismos". Por eso, califica de "muy curioso" que las comunidades que "deciden bajar impuestos, siguen pidiendo más dinero al Gobierno de España". "Hay que ser responsable con nuestros impuestos", declara.

"Me veo siendo presidenta en la siguiente legislatura"

Por otro lado, María Chivite se muestra convencida de que repetirá como presidenta en las próximas elecciones autonómicas. Y ante la posibilidad de que Vox irrumpa en el parlamento Navarro dice: "Algunas encuestas apuntan a que sí, pero sinceramente no me gustarían porque el discurso de odio no sería deseable en las instituciones navarras".