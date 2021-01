Manuel Regueiro: "Hay poca inversión en geología de predicción de terremotos"

Granada ha sufrido varios terremotos en las últimas semanas, aunque no de gran magnitud. En concreto, han sido 416 movimientos sísmicos desde el 1 de diciembre que, afortunadamente no han causado grandes daños. Hablamos con Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos y Juan Vicente Cantavella, director de la Red Sísmica, que explican que hoy en día no es posible predecir los terremotos, pero con las inversiones y el tiempo necesario, será una realidad en el futuro. Por ahora, califican de "insuficientes" las inversiones en este campo.

Los movimientos sísmicos en Granada se han debido al roce entre las placas de Eurasia y África, no obstante, debido a sus características, es poco posible que ocurra un terremoto de gran magnitud: "En estos terremotos pequeños, se va liberando poco a poco energía, por tanto, no esperamos que ocurra uno de gran magnitud", aclara Regueiro.

¿Es posible un tsunami en la costa española a causa de un terremoto? Según los expertos sí, aunque es poco probable. Se tiene localizado uno en 1775 donde hubo grandes daños en la costa de Cádiz y el sur de Portugal.

Otro de los detalles curiosos de los terremotos es que se miden mediante sismógrafos, instrumentos que captan la vibración del suelo y durante los meses del confinamiento, trabajaron mejor. Tal y como indican los expertos: "Los ponemos apartados de las ciudades, ya que los coches y las fábricas interfieren, por eso, durante estos meses, ha sido más sencillo".

Los expertos recuerdan que se necesita "formación sísmica"

En algunos países como Japón, caracterizado por la gran cantidad de terremotos, los niños aprenden en las escuelas qué se debe hacer en estos casos. Regueiro y Cantavella aconsejan que se debería formar en terremotos a los españoles, "al menos en las zonas más afectadas". Esto permitiría, por ejemplo, que se supiera que en caso de movimiento sísmico no hay que salir a la calle, ya que hay riesgo de que pueda caer algún objeto en la cabeza. Así, es mejor quedarse en casa y "ponerse bajo de la mesa por si cayera alguna lámpara o parte del techo".