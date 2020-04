Manuel Castells: "Ningún alumno perderá el curso por esta pandemia"

Castells comienza explicando por qué no ha aparecido prácticamente en los medios y en comparecencias del Gobierno durante esta crisis. Asegura que esto es "una leyenda urbana", ya que ha concedido muchas entrevistas en medios. En cuanto a las comparecencias desde La Moncloa, señala que eso lo decide la Secretaria de Estado de Comunicación y que en cuanto se lo pidieron él compareció. "Varias veces he estado esperando la comparecencia y a última hora lo han cambiado".

Tras las reuniones con las Universidades, Castells afirma rotundamente que "ningún estudiante va a perder el curso por la pandemia". "Los exámenes deben ser organizados online o por evaluación continua, porque no es nada seguro que puedan ser presenciales". A pesar de ello, el ministro deja abierta la puerta a que "algunos exámenes concretos puedan realizarse de forma presencial, pero siempre cumpliendo con todas las medidas de seguridad".

El ministro aboga por el entendimiento entre el profesorado y los alumnos: "deben entenderse y no enfadarse", y descarta el aprobado general para los estudiantes. "Sería injusto para la mayoría de los alumnos, y es algo que no se plantea. Lo que planteamos es la flexibilidad y la adaptación de las evaluaciones a las circunstancias personales de los estudiantes".

"El aprendizaje online debe mantenerse"

Castells también apuesta por el reciclaje del profesorado en la enseñanza online. "El aprendizaje online debe mantenerse. Debe estar siempre presente por si se da algún rebrote del virus", asegura.

Julia Otero traslada al ministro algunas preocupaciones de los estudiantes, como cuándo podrán regresar a las residencias universitarias para recoger sus apuntes y así prepararse los exámenes. Castells explica que eso no es "competencia del Ministerio de Universidades", sino de "Sanidad e Interior", pero ve razonable "pensar que a mediados de mayo habrá una relajación de las restricciones de movilidad", aunque en todo caso "dependerá de las recomendaciones de las autoridades sanitarias".

La EVAU, de momento sin cambios

Sobre las pruebas de acceso a la Universidad, el ministro explica que "no hay cambios": "lo más probable es que con medidas muy estrictas de distanciamiento, puedan realizarse las pruebas". En cuanto al temario, Castells considera que "debe ser muy amplio para que no entre ninguna pregunta sobre un tema que los alumnos no hayan podido estudiar".