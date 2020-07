Lucas Vidal: "No tenemos nada que envidiar a la industria americana, el nivel de producción está pegando un boom"

Lucas nos cuenta cómo se compone una banda sonora, o una melodía para una película o una serie. Primero “leo el guión, defino los personajes, y cuando están definidos y la película rodada, la vemos y con el director aplico los temas según lo que vaya pasando y donde queremos meter la música”.

Vidal ha estado varios años viviendo en Estados Unidos, pero por suerte para él, la pandemia la ha vivido en España, algo que resulta muy importante porque siente el respaldo de un país. “No es cuestión de entrar en política, no tiene nada que ver y no me interesa”. Uno tiene que vivir fuera para sentirte respaldado por el estado, con sus mases y sus menos”. Explica que “en EEUU solo te protege el dinero y lo que tú hagas, y eso llega a ser peligroso”. Si estás infectado por el coronavirus, “en EEUU cuesta como poco 30 mil dolares estar ingresado”.

En cuanto al trabajo, comenta que ahora da igual donde vivas porque “la tecnología está de mi parte, puedo trabajar en cualquier parte del mundo”. De cara al los próximos años, su objetivo es seguir haciendo lo que hace con los mejores. “Me gustaría seguir estando en contacto de gente de mucho talento y aprender de uno y otros”.

Alaba cómo se están haciendo las cosas en nuestro país, y no cree que haya mucha diferencia con la industria americana. “En España, el nivel de producción está pegando un boom. No tenemos nada que envidiar a la industria americana”.