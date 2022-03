La ley de derechos de los animales: las claves de la nueva norma

Sergio García Torres, primer director general de Derechos de los Animales nos habla de este proyecto de ley que busca la defensa de los animales, porque como dice Sergio, citando a Gandhi, "la medida de una civilización se determina por cómo tratamos a nuestros animales y en eso estamos"

Nos da los detalles de la ley: "Esta ley marca un antes y un después en la protección animal. Hasta ahora había 17 normativas y era necesario un sistema único. Hay tres pilares: sacrificio cero de animales de compañía, abandono cero y maltrato cero. A cualquier persona que trate bien a sus animales esta norma no va a afectar en absoluto".

"Era necesario establecer una norma de animales en compañía y silvestres en cautividad porque no la había. Me gustaría que cambiara la norma para animales en experimentos o festejos pero era necesario crear una norma para los animales en compañía", añade y explica que cambia algo fundamental, "los animales no son cosas. Hasta ahora eran como mesas, sillas o una botella de agua. Esto va a cambiar el paradigma".

Uno de los puntos más controvertidos es el DNI animal, Sergio explica el por qué de esta medida: "Se ha creado polémica sobre esto. Tenemos 17 registros y no existe uno unificado. Lo que planteamos es que tengan registros unificados. Ahora es más fácil llegar a la luna que encontrar un perro de Madrid que se ha perdido en Toledo. Se va a crear un documento que a cada persona le llegará con un lector QR y será gratuito. Será una herramienta para localizar animales perdidos. Nos llegará y no hay que pedirlo".

Entre otras cosas, habrá que hacer un curso para tener un animal, subraya Sergio que es algo sencillo para "adquirir unos conocimientos para saber lo que es tener un animal de forma previa. Esto busca reducir la tasa de abandono, se abandona 200.000 animales y queremos que haya una tasa cero de abandono".