Juanma Moreno, sobre la 'operación Kitchen': "Casado no tenía responsabilidad ni en el partido ni en el Gobierno"

Juanma Moreno nos visita en Julia en la onda en la emisión especial desde el Museo de Bellas Artes de Sevilla. El presidente andaluz nos habla de las informaciones sobre la 'operación Kitchen' referente a su partido político.

Además, el presidente de la Junta de Andalucía nos habla de las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Habla de la vuelta al cole, del turismo y de la posibilidad de nuevos confinamientos en España.

Casado, diputado por Ávila y sin responsabilidad

Juanma Moreno ha contestado a las preguntas de Julia Otero sobre la 'operación Kitchen' que apunta a irregularidades de altos cargos del partido. El presidente andaluz aboga que se "respete la presunción de inocencia de las personas" porque asegura que "todos estamos acostumbrados a condenar antes de tiempo".

Sobre Pablo Casado y este asunto comenta que "no tenía responsabilidades ni en el partido ni en el Gobierno en esos momentos". Y explica que "la frase que dijo refiriéndose a que era diputado de Ávila era una manera de definir esa falta de responsabilidad en ese asunto".

La vuelta al cole y la toma de decisiones en la pandemia del coronavirus

"No me siento seguro, pero como cualquier padre, porque un hijo lo es todo", afirma Juanma Moreno. Esa es la sensación del presidente de la Junta de Andalucía con la vuelta a los colegios, entre ellos, sus hijos. Aunque cree que "mi obligación como dirigente y responsable público, viendo informes, me han trasladado que los niños vuelvan a su rutina". Y piensa que "todo saldrá bien si todos arrimamos el hombro para que así sea".

Además de la vuelta al cole, Juanma Moreno cuenta que "hemos tenido que tomar duras decisiones con la pandemia del coronavirus". Asunto que "han dejado sin dormir" al presidente de la Junta porque según afirma "no podemos luchar contra el coronavirus sin armas y eso me ha generado mucha impotencia".

Sobre un posible confinamiento total en nuestro país comenta que "no tenemos capacidad económica para ello" y cree que "la gente no está preparada y sociológicamente nos costaría aguantarlo". Aunque no descarta que se continúe haciendo por territorios o barrios.

Política territorial para no volver a la política nacional

Juanma Moreno afirma en la entrevista con Julia Otero que "no volvería a la política nacional". El líder popular en Andalucía afirma que "la política nacional es compleja y por momentos diabólica". Explica que "hay muchas presiona y una dinámica difícil de parar".

Asegura que "mi sueño siempre fue ser presidente de Andalucía y por ello me gusta mantenerme en la política territorial". Al hilo de ellos nos habla de la política que hace su partido en Andalucía y afirma que "es el partido de los trabajadores y estamos abiertos a todo el mundo".

También se refiere a su formación a nivel nacional y comenta que "Casado está trabajando para abrir las puertas del Partido Popular porque somos un partido mayoritario y la alternativa al Gobierno". Aunque no quiere referirse al movimiento en la portavocía dejando fuera a Cayetana Álvares de Toledo. "Eso es una decisión de la dirección y yo la respecto".

Revolución verde en Andalucía

Por último, Juan Manuel Moreno Bonilla nos habla del cambio que se avecina en Andalucía respecto a la política medioambiental. Surgirá el proyecto 'Revolución verde en Andalucía' con el que Moreno Bonilla quiere progresar con las energías renovables.

El presidente andaluz se define como una "fuerte fuerza medioambiental" y por ello trabajará para concienciar sobre el cambio climático. Expresa que "es uno de los mayores problemas que están sobre la mesa" y cree que todo viene "por la actividad económica del ser humano".

