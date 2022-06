Juan Marín: "Si solo saco un escaño, me voy a mi casa y doy gracias a los andaluces por permitirme trabajar por mi tierra"

"Está siendo una campaña más moderada que otras, donde no hay tanto grito y confrontación como pudiera parecer, más allá de los debates", ha dicho Juan Marín en 'Julia en la onda'. El candidato de Ciudadanos ha comentado que se está "divirtiendo" con una campaña que está siendo "larguísima" para Vox y "eterna" para Juan Espadas: "Muchos andaluces se pueden dar cuenta de cuáles son las propuestas y algunos solo las traen para dar el salto al Gobierno de España, como si se jugasen las elecciones en clave nacional".

Juan Marín considera que el escenario no es "tan malo" para Ciudadanos, que desea "reeditar" el Gobierno de coalición con el Partido Popular para "seguir trabajando el lunes a las ocho de la mañana" y que no haya "líos" como en "otras comunidades" por la "política de pactos". "Yo he hecho gran parte del trabajo durante cuatro años y lo he defendido. No hay nadie que conozca mejor el gobierno que yo", ha dicho el candidato de la formación naranja.

No formará gobierno con Vox "ni de coña"

El candidato naranja afirma que la fuerza más votada "tendrá que mover ficha" e insiste en que "ni de coña" entrará en un gobierno con Vox: "Tenemos dos proyectos completamente opuestos. Lo que más me molesta son las personas que mienten. A la señora Olona no la he visto por aquí por Andalucía nada más que en el debate y ha mentido con conocimientos en algunos aspectos". Además, subraya que su objetivo es "culminar un trabajo que se vio cortado por la pandemia": "Unos hemos hecho gestión y otros política, y ahora hacemos política por la campaña. Los sondeos están cambiando".

"El objetivo es que podamos reeditar este gobierno. Si es así, el lunes a las ocho de la mañana seguimos trabajando, y si no, va a ser un lío terrible, porque no sabemos qué piensan hacer algunos con la política de pactos".

En este sentido, reconoce que habrá "seguro" un gobierno de coalición y asegura que se irá "a casa" si solo consigue salvar un escaño. "Hay que tener dignidad para entrar y salir. La gente nunca asume responsabilidades. Si saco solo un escaño, me voy a mi casa y le doy las gracias a los andaluces por haberme permitido trabajar por mi tierra".

"Si tenemos grupo parlamentario continuaré porque es mi responsabilidad", ha añadido Juan Marín, que ha vuelto a afirmar que solo estará "en un gobierno con el Partido Popular".