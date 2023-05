Jaume Collboni: "No voy a hacer alcaldes ni a Colau ni a Trias, si no gano las elecciones seré la oposición"

Jaume Collboni, el Candidato del PSC al Ayuntamiento de Barcelona, asegura en Julia en la onda que "yo no voy a hacer alcaldesa n a Ada Colau ni alcalde al señor Trias. Yo voy a ganar estas elecciones y si no las gano, como es en democracia, pues uno se va a la oposición o nada. Y además he puesto tres condiciones para gobernar; yo no voy a hacer este juego de las líneas rojas y blancas que luego todo el mundo se salta. El ciudadano ya es suficientemente maduro como para e lugar de ir poniendo líneas rojas pues hablemos de contenido, de programa, de modelo, de qué políticas vamos a desarrollar desde el Ayuntamiento" asegura".

Afirma que las tres condiciones que ha puesto para gobernar son: La primera garantizar el crecimiento económico de Barcelona con proyectos por ejemplo como el de la ampliación del Prat. Segunda condición; garantizar las políticas sociales, ni recortes ni privatizaciones. Y en tercer lugar; lealtad al Estado Español y a las instituciones europeas. Es decir, no permitir que el Ayuntamiento se convierta en una plataforma del independentismo para atacar las instituciones europeas y españolas.

"Esas son las tres condiciones de mis pactos o de los acuerdos que pueda hacer después de las elecciones como nuevo alcalde de la ciudad. Y en la medida que se acuerden esos tres principios pues veremos qué mayorías se pueden articular" afirma Collboni.

Tenemos muchas posibilidades, lo dicen todas las encuestas

Colau y Collboni se disputan la alcaldía de Barcelona aunque con cierta ventaja de la alcaldesa, según el CIS

BComú, con Ada Colau como candidata, y su actual socio de gobierno, el PSC, con Jaume Collboni a la cabeza, se disputarían la victoria en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en Barcelona, aunque la actual alcaldesa tendría una ligera ventaja sobre el alcaldable socialista, según una encuesta que ha publicado este jueves el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En la calle hay ganas de cambio

El sondeo señala que Collboni lograría el 22,5% de los votos y superaría los ocho escaños que consiguió hace cuatro años, ya que conseguiría entre 10 y 12, con lo que tendría opciones de disputarle la alcaldía a Colau. Colau obtendría el 24,8% de los votos y entre 11 y 13 concejales, una cantidad superior a los 10 que logró en los comicios de 2019.

"Lo que se oye en la calle es que hay ganas de cambio. La ciudad ha sufrido una alcaldía sin rumbo y que decepcionado a mucha gente y esto nos da mucha convicción de que voy a ser el nuevo Alcalde de Barcelona" asegura Collboni.

Yo me presento a estas elecciones para ganarlas

Discrepancias con el independentismo

"Estuvimos 18 meses en el Gobierno y nos echaron porque teníamos discrepancias con el independentismo. Tras el 155, el independentismo presionó y Colau en lugar de defender una coalición progresista decidió soltar lastre y nos echó del Gobierno" afirma.