En el año 1989, Ángela Molina y Manuel Bandera cantaban 'Las cosas del querer'. Tres décadas después, la periodista y escritora Inés García, que era tan solo era una niña entonces, ha ganado el Premio Nadal por su novela 'Las formas del querer' que, aunque no tienen relación aparente, muchos articulistas las han relacionado.

El origen de 'Las formas del querer'

La autora confiesa que "en realidad no tienen nada que ver", aunque admite que la relación por el título de ambas "es inevitable, ya que comparten el querer, que es maravilloso". Sobre el cambio de las formas del querer en estos últimos 30 años, García asegura que "son muy diversas e infinitas, ya que hay muchos amores escondidos que ya existían". El darle voz, admite "es el objetivo que he perseguido al escribirla".

La novela arranca con la muerte de los abuelos de la protagonista, que impulsa a la nieta y protagonista de la historia a escribir la propia de su familia que, resulta ser la de cualquier familia universal española. Según ha reconocido ese carácter "universal", nos lo da "nuestra historia común", que reside en los recuerdos y en la memoria familiar de nuestros antepasados, que nos ayudan a compartir las vivencias familiares y los recuerdos comunes.

Y sobre esas historias, Inés García ha recordado las que le contaron sus abuelos acerca de la historia de España y los acontecimientos más trascendentales que han ocurrido en el último siglo en nuestro país, como la Guerra Civil. La escritora ha incidido en la idea de que "aquello que no se recuerda no existe" y en lo necesario que es que se mantenga vivo el recuerdo para no volver a cometer los mismos errores que antaño.

La inspiración de las mujeres

En este recorrido por la historia de nuestro país, las mujeres tienen un papel trascendental, a pesar de estar relegadas a "un papel secundario en la sociedad". Sin embargo, según nos cuenta la escritora "consiguieron sacar adelante a sus familias sin tener posibilidad de nada". En materia de inspiración, García también reconoce haberse sentido inspirada por escritoras como Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite o Ana María Matute.