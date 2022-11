'Fácil', la serie sobre cuatro mujeres con diversidad funcional: "Tiene mucho que digerir y es muy diferente"

El próximo sábado 3 de diciembre es el Día Internacional de las personas con Discapacidad y precisamente esta semana llega a las pantallas una serie titulada 'Fácil', basada en la novela de Cristina Morales, 'Lectura fácil', y que cuenta la historia de cuatro mujeres con diversidad funcional.

Por ello, en el programa hablamos con su creadora, Anna R. Costa, que cuenta que le daba respeto "explicar los personajes con autenticidad": "Al no ser yo una persona con discapacidad, decía que no me gustaría escribir personajes falsos. Por eso empecé un proceso de investigación y que los personajes fuesen creíbles".

"Lo mío se desvincula de la novela, porque no tenía estructura narrativa. He tenido que inventar personajes, situaciones y tramas", afirma Anna R. Costa, mientras que las actrices aseguran que con el primer visionado se sintieron "atropelladas": "Tiene muchísima información que digerir y es muy diferente".