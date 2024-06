Dani Rovira presenta la película "El bus de la vida": "Es una especie de sala de terapia con ruedas"

El día 18 de marzo de 2020, cuatro días después de decretarse el estado de alarma, el actor Dani Rovira comunicó que le habían diagnosticado un linfoma Hodgkin. Durante los siguientes meses compartió en las redes sociales cómo ese diagnóstico le cambió la vida.

Cuatro años después, Rovira protagoniza a un hombre al que le diagnostican un cáncer en la película "El bus de la vida", que se estrena el próximo miércoles 3 de julio.

En Julia en la Onda hablamos esta tarde con el actor sobre qué ha supuesto para él preparar este personaje y protagonizar la película.

Un profesor de música al que le cambia la vida

La historia que se cuenta en este filme dirigido por Ibon Cormenzana nos lleva hasta Andrés, un profesor de música que llega a su nuevo destino en el País Vasco, y nada más hacerlo le diagnostican un cáncer de oído.

Cuando le llegó la propuesta para interpretarle, Dani Rovira no lo tenía claro. "Me entraron muchas dudas, no sabía si hacerla, no sabía si estaba preparado para afrontar un proyecto así en el que revivir ciertos procesos" ha compartido.

Sin embargo, aceptó y asegura que siempre quiso hacer "de profesor un poco cabroncete", ha indicado entre risas.

Durante el rodaje, al actor le costaba conectar con algunas emociones, tal y como ha contado a Julia Otero, "mi cerebro me decía que esto ya lo había pasado".

"La película no se centra en la enfermedad como tal, sino en que en una situación así te planteas muchas cosas", ha señalado Rovira

Durante el transcurso de la historia, el protagonista va mejorando como individuo, una evolución que comparte el actor tras pasar por una situación similar, "si te pasa algo así, aprovecha la oportunidad de aprender de ello".

El nombre de la película, el bus al que hace referencia, es el que traslada a Andrés y a otros pacientes al tratamiento de quimioterapia. "Es una especie de sala de terapia con ruedas, es un micro mundo donde están todos los procesos o no de aceptación de la realidad", ha señalado el actor.

Una de las frases más destacadas de la película es "cuando crees tener todas las respuestas, viene el cáncer y te cambia las preguntas". Una reflexión que comparte Rovira, "hay muchas más dudas", afirma.

La historia estará disponible en las salas de cine el próximo miércoles, 3 de julio.