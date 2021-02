El coronavirus incrementa la pobreza infantil en España: "La pandemia ha rejuvenecido el rostro de la pobreza"

En Julia en la onda hablamos con Ernesto Gasco, Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que ha presentado junto a Pedro Sánchez la propuesta 'La alianza país, Pobreza Cero', en la que se encuentran presentes muchas administraciones.

"Hay 2,3 niños en España que están en pobreza infantil, casi el 27% del total de nuestros niños", cuenta Ernesto Gasco, que añade que el objetivo debe ser "de Estado" debido a que muchas familias intentan proteger a sus hijos para que esa pobreza infantil no se vea "en escuelas o lugares de encuentro".

El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil hace un llamamiento a administraciones y a medios para acabar con un drama social. "Por desgracia, esta situación de injusticia con niños y niñas viene desde hace mucho tiempo y estamos al nivel de Bulgaria y Rumanía, de los últimos de la fila".

El impacto del coronavirus en la pobreza infantil

La pandemia también ha afectado de manera directa a la pobreza infantil, como cuenta Ernesto Gasco: "La pandemia ha aumentado la desigualdad y ha rejuvenecido el rostro de la pobreza en España. Ahora, la infancia y la adolescencia son los colectivos más afectados con respecto a otros. Todos los que somos mayores debemos ser solidarios con los que vienen, porque son parte del futuro de España".

Para combatir esta situación, Ernesto Gasco propone una educación más "inclusiva" y que las clases sigan siendo presenciales en la medida de lo posible: "Pedimos que no haya más confinamiento a no ser que sea necesario, porque en las clases interactúan unos con otros y pueden tener acceso a comida básica y tener ese sustento que muchas familias no tienen. Es en muchos un problema digital y es fundamental mantener la escuela presencial".