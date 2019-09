Beatriz Ballesteros, consejera de Murcia: "Rogamos a la gente que no se acerque al cauce del río Segura a hacerse la foto"

La consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública de la Región de Murcia ha hablado en Julia en la Onda sobre la situación que vive la comunidad por el paso de la gota fría . Ballesteros ha rogado a los ciudadanos que no acudan al cauce del río Segura, y es que la Policía se ha visto obligada a colocar de nuevo algunas barras de seguridad que se habían movido.

Beatriz Ballesteros ha atendido a Julia en la Onda para comentar la situación que vive la Región de Murcia por el paso de la gota fría.

"Es difícil de calcular lo sucedido, se trata de la primera vez en la historia que toda la región está en alerta roja. De ahí la dificultad de coordinar los medios, y es que no podemos reunir a todos en algún punto crítico; tenemos que tenerlos dispersos para atender las necesidades de distintos municipios".

La consejera de Transparencia, Participación y Administración ha afirmado que todos los edificios públicos permanecen cerrados e insiste a los ciudadanos en que no salgan si no es "estrictamente necesario". Además, destaca que la Policía ha tenido que volver a colocar algunas barras de seguridad cerca del cauce del Segura: "Rogamos a la gente que no se acerque al cauce del río Segura a hacerse la foto".

Gota Fría: sigue la última hora de la DANA en Murcia, Alicante y Almería

play