Concha Andreu: "Feijóo me pareció muy majo, pero últimamente me ha decepcionado"

"Yo confío en la inteligencia de los riojanos y las riojanas. Pueden votar a quien quieran, pero trataremos de explicarles que no es conveniente meterse en jardines", ha opinado Concha Andreu en el programa especial de Julia en la Onda desde La Rioja, en el que la presidenta autonómica ha insistido en que el cambio puede ser ella misma: "En La Rioja el cambio soy yo".

Concha Andreu también ha hablado de Alberto Núñez Feijóo, al que ha definido como una persona "maja con la que se puede hablar" a pesar de que se siente "decepcionada" desde su paso a la dirección general del Partido Popular: "Feijóo me pareció una persona muy maja con la que se podía hablar. Pero últimamente me ha decepcionado y me da dan ganas de decirle: '¿qué te ha pasado, Alberto? ¿Pero tú no eras majo?'". Además, se ha preguntado por Cuca Gamarra: "¿Por qué quiere desplazarla? ¿Es que acaso no es buena portavoz?".

Sobre los proyectos estratégicos de La Rioja, Andreu ha subrayado el de 'Enoregión' y ha explicado en qué consiste: "Implica la modernización, sostenibilidad y digitilización de todas las bodegas. Pero empezamos en la viña y todos los cultivos alternativos también en investigación van ahí".

Por último, ha añadido que en las próximas elecciones sufrirán muchas noticias falsas: "Habrá que estar atentos porque habrá mucho 'fake', noticias falsas".