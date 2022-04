Comisiones en la compra de mascarillas: un empresario denuncia que Madrid rechazó su oferta a un precio cinco veces menor

Adrián Díaz Marro es un empresario que el pasado 18 de febrero escribió un hilo de Twitter reaccionando al comunicado que la Comunidad de Madrid compartió con respecto a la compra de mascarillas. Díaz Marro decía en sus tweets que ofreció a las administraciones un precio más bajo e incluso se prestó a trabajar gratis para garantizar la calidad del material comprado.

El empresario ha contado en 'Julia en la onda' que lleva publicando sobre este tema desde el principio de la crisis sanitaria pero hasta ahora no había conseguido ninguna repercusión "señal de que no ha interesado" comentaba. Díaz Marro ha dicho que se movió por varias administraciones, algunas parecían estar interesadas pero "al final no se llegaba a nada".

Cuando vi que los contratos ya estaban cerrados mucho antes de cualquier tipo de operación, me ofrecí a hacer controles de calidad.

En esos controles se chequea el estado de la mercancía, y todo lo que este mal se rehace o se cambia. Adrián Díaz Marro se ofreció gratuitamente junto a su equipo para hacer esas inspecciones del material recibido desde China. "No hubiera ganado nada pero estaba desquiciado viendo como llegaban contenedores con las mascarillas que se caían a trozos y los sanitarios con bolsas de basura. Viendo como la gente aplaudía por las noches, pero yo decía '¿que estamos aplaudiendo, si los estamos condenando?".

El empresario ha confesado a Julia Otero que siempre ha vendido su mercancía en el sector privado, por lo que no tiene la certeza de si las administraciones tienen proveedores oficiales. En términos generales, se suele llevar a concurso pero en pandemia se saltó la normativa porque era una situación de urgencia sanitaria. Ante esta situación, Díaz Marro recuerda que durante todo este tiempo varios empresarios de la industria de material sanitario se han puesto en contacto con él desde diferentes puntos del país como Castilla-La Mancha, Murcia o Canarias para decirle que las administraciones de sus comunidades autónomas tampoco quisieron sus existencias. "A mi me parece perfecto si un intermediario agrega valor, el tema es cual ha sido el valor que ha agregado ese intermediario" ha concluido el invitado.