Clara Bilbao habla de su primera película, con Antonio de la Torre: "Tengo 30 años de conversaciones con todo tipo de actores"

Clara Bilbao lleva varias décadas inmersa en el mundo del cine, como directora de vestuario: sin embargo, la veterana profesional del séptimo arte ha decidido explorar su faceta como realizadora con el film "Tratamos demasiado bien a las mujeres", que adapta la novela homónima de Raymond Queneau trasladándola al contexto de la posguerra española. La película se estrena mañana, pero ya hoy la directora y el actor Antonio de la Torre han acudido a 'Julia en la Onda' para hablar de la película.

Los 'maquis' contra 'Machi'

"En realidad esta es una película de unos hombres que estaban destrozados, perdidos", explica la directora, que ha realizado una cinta sobre un grupo de maquis que en plena situación de posguerra que deciden tomar un pueblo de Francia, en el que se toparán con una obstinada mujer -interpretada por Carmen Machi- que hará la vida imposible a este grupo de guerrilleros.

"Carmen Machi es una mujer que lo tiene muy claro", explica la directora al hablar del personaje, que para la directora representa "el feminismo más exacerbado visto desde otro prisma": Bilbao habla del personaje de Carmen Machi como una figura con la ideología opuesta a los guerrilleros que "piensa que lo que no vaya a hacer ella no lo va a hacer nadie".

Bilbao, en su entrevista, también se ha referido a su visión sobre el feminismo y el cine, afirmando que admira a todas las directoras que le han precedido y que están cosechando éxitos: "Yo creo en los cineastas, sean hombres o mujeres", afirma la directora, que añade: "Estoy muy segura de que esta película es una película de mujeres porque yo soy una mujer". La realizadora ha descrito su película como una cinta con humor negro y surrealista que también cuenta con "una pátina de melancolía".

De directora de vestuario a realizadora

En su entrevista con Julia Otero, Bilbao ha valorado cómo su experiencia como jefa de vestuario le ha ayudado a afrontar la tarea de dirigir: "Tengo 30 años de conversaciones con todo tipo de actores", afirma la directora, que ha destacado como los actores tienen un contacto muy cercano y continuado con los actores en su día a día. Esta experiencia no solo le ha permitido acumular experiencia sobre el funcionamiento de los rodajes en general, sino también sobre el talante y las actitudes de los diferentes actores.

De la Torre en una película "poliédrica"

Antonio de la Torre es uno de los protagonistas de esta película, que incluye en su reparto también al rapero Ayax. De la Torre ha elogiado el trabajo de Bilbao, sobre todo a la hora de tratar con tantos actores diferentes con sus respectivas manías. En su conversación con Julia Otero, el actor ha confesado que le gusta someterse a una fuerte caracterización, para tratar de desaparecer dentro de su personaje.

"El horror vacui, en mi caso, es que se me vea", afirma de la Torre, que admite que no acabó satisfecho con su papel en "Azuloscurocasinegro", porque se reconocía a sí mismo: "Cuando la vi me vi a mí mismo disfrazado", ha afirmado el actor. Tanto el intérprete como la directora han afirmado ser ambos muy obstinados, y han explicado que han tenido que debatir sobre muchas decisiones diferentes para alcanzar puntos en común durante la película.

"Es una película tan poliédrica...", ha declarado el actor durante la entrevista, que ha destacado como la película tiene humor, sangre e incluso momentos nostálgicos: "Es inclasificable, para mí, en el buen sentido", ha declarado Antonio de la torre.