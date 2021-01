Quique Dacosta: "Las Bellas Artes no son el entorno natural de la cocina"

"Aplicamos la creatividad a la cocina, es nuestra razón de ser. En tiempos de crisis la gente se refugia en valores más seguros que en creatividad... dejen de pintar cubismo y volvamos al paisajismo", explica Quique Dacosta, que acaba de recibir la Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes, sobre las dificultades de hacer cocina de vanguardia en tiempos de COVID. Quique Dacosta ha llevado el producto del Levante al olimpo y especialmente el arroz, "el alimento más humilde del mundo". "La alta cocina siempre se está repensando", asegura.

"Las Bellas Artes no son el entorno natural de la cocina", asegura Dacosta, que asegura que no esperaba recibir tal reconocimiento. Asegura que cuando se lo comunicaron no se lo creía: "Sentí mucha alegría y emoción, una felicidad extraordinaria... yo he entendido siempre que para mí la cocina era mi manera de comunicarme con el mundo, hay un principio activo hay de lo que las artes en general plantean". "Yo no digo que la cocina sean o no arte, pero yo trato de transmitir belleza a través de mi cocina", reflexiona.

La crisis del coronavirus en la hostelería

También participa Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz y presidente de Euro-Toques, una organización internacional de cocineros que integra a más de 3.500 cocineros de 18 países y que protege el patrimonio culinario, la calidad y el sabor de los alimentos. "Entre todos intentamos hacer consciente a la gente de que si queremos que perduren los productos frescos alguien tiene que comprarlos", asegura sobre el objetivo de su asociación y de chefs y restaurantes como los de Dacosta.

Aduriz se muestra optimista pese a la crisis del COVID: "Somos gente que afrontamos con coraje y decisión los retos. Ha costado mucho qu España sea una potencia de turismo y esto no podemos perderlo. Restaurantes como el de Quique Dacosta son observados en el mundo entero, y estamos en los puestos más altos del mundo en la vanguardia culinaria"