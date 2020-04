Arsuaga: "Los PGE dirán si hemos aprendido o no algo del coronavirus"

Durante la entrevista con Julia Otero, señala que "no hay que entender esta crisis como un cambio histórico" y cree que "esta crisis no va a suponer un cambio muy grande en Europa occidental". Considera que "todo el que diga que el coronavirus va a cambiar el mundo es alguien que no tiene planes".

Sobre si aprenderemos algo, dice que "solamente lo sabremos viendo los próximo PGE" y "analizando en ellos si se invierte más en la ciencia". De no ser así, "no se habrá aprendido nada ni en España, ni en Europa ni en el resto del mundo".

