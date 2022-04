Àngel Llàcer: "Me gusta hacer teatro para que la gente venga y disfrute"

Desde septiembre de 2021, en el Teatro Tívoli de Barcelona se puede disfrutar de la obra de teatro musical 'Cantando Bajo la Lluvia', un espectáculo dirigido por Àngel Llàcer y Manu Guix. Un éxito que, de momento, acumula 200 funciones y más de 150 mil espectadores.

Àngel Llàcer, en la entrevista de hoy con Julia Otero, ha anunciado que solo les quedan 10 días en Barcelona. En septiembre se estrenan en Madrid y, después se van de gira por España. "Cuando haces las cosas bien, estas se van alargando", celebrara el director.

Se trata de una obra que, según Llàcer, tiene de todo: grandes números musicales con coreografías, números cómicos y una historia de amor. Y, aunque ha supuesto un reto porque mucha gente ha visto la película y puede ir con una idea en la cabeza, el público disfruta y vive una gran serie de emociones en un tiempo reducido. Es un musical que cuenta cómo fue la transición del cine mudo al cine hablado, trata principalmente de adaptarse a los nuevos tiempos, "igual que lo hacemos nosotros", aclaraba el catalán.

Creo que todos estamos un poquito más tristes, y por eso me gusta hacer este tipo de espectáculos

Los felices años 20

En los 50, época en la que se estrenó la película que da nombre a la función, se hablaba de los felices años 20. ¿Podemos decir que, en los 2000, la década de los 20 también va a ser recordada con este título? El actor y presentador de televisión no lo cree, "estamos todos tocados después de estos 2 o 3 años que hemos pasado. Todo el mundo está más triste, hay una euforia falsa", comentaba.

Siguiendo con el tema, Llàcer ha asegurado que el disfruta haciendo este tipo de espectáculos, así puede alegrar al público un rato. En sus palabras: "me gusta hacer teatro para que la gente venga y disfrute".

"Me voy a retirar pronto"

Haciendo un repaso de su carrera artística, Llàcer ha confesado que tiene una obsesión, "me quiero retirar pronto porque he trabajado muchísimo". Y, continuando en su faceta más íntima y personal, ha declarado que, aunque no lo parezca, es muy serio. "Hay tanta diferencia en cómo soy realmente a cómo la gente cree que soy [...] Cuando en redes sociales dicen que me odian, están odiando a otra persona", ha revelado el actor.

La presentadora, Julia Otero, ha querido dedicarle una reflexión sobre la imagen que proyecta de él: "Si tienes algún complejo contigo mismo, lo disimulas de tal forma que diría que eres una persona que vive y deja vivir, y no tiene ningún problema consigo mismo".