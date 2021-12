2021, "el año de la recuperación del cine, pero...", con Octavio Alzola, Enrique Costa y Mariola Beuievsky

La pandemia ha supuesto una revolución para las pantallas, y, casi dos años después de su inicio en marzo de 2020, lo continúa siendo. La pandemia nos ha hecho descubrir nuevas plataformas, tendencia que se ha prolongado en el tiempo con un aumento generalizado de la demanda de sus contenidos.

En 'JELO Navidad', analizamos la tendencia que ha seguido el cine especialmente en España desde el ángulo de las producción, la distribución y el de la exhibición de la mano de Octavio Alzola, Enrique Costa y Mariola Beuievsky.

El cine español en 2021, en datos

El 2020 fue "el año de la catástrofe", también para el cine, debido a los cierres y a las limitaciones que trajo consigo la pandemia y que paralizó al mundo entero. El año cerró con 170 millones de euros de beneficio, muy lejos de los 625 millones que dejó el 2019.

De este 2021, podemos decir que sí ha supuesto una recuperación de parte de esos beneficios pero nada comparable con las cifras de hace dos años, ya que se han quedado en 245 millones de euros de recaudación y 40 millones de entradas vendidas.

Sin embargo, el cine español no se ha beneficiado de esta leve remontada, ya que ha pasado de 43 millones de euros en 2020, a 40 millones de euros en 2021 registrados hace unos días.

Las previsiones de 2022

Octavio Alzola es el director de programación de los cines 'Renoir' reconoce que ese "año de la recuperación pero..." define muy bien la situación por la que ha pasado el cine español en estos últimos meses, ya que "las previsiones no eran mucho mejores que lo que hemos vivido", y confiesa que tienen puestas todas sus esperanzas en el 2022, y, especialmente, en el 2023".

Alzola confiesa que películas como la última entrega de "Spiderman" o "Annette" muestran que "la gente quiere volver a los cines, especialmente para ver cine independiente, pero primero debemos tener una situación favorable para que pueda producirse ese regreso".

Por su parte, Enrique Costa, distribuidor de "Elastica Films", afirma que "en estos momentos la situación es bastante preocupante en cuanto a la toma de decisiones, y no solo en materia de distribución, si no en el gasto de publicidad". Costa reconoce que "el cine independiente es aún invisible para una gran parte de la audiencia, por lo que debemos tener cierto optimismo pensando que no puede ir peor que en 2020", pero hay que ser realistas de que "en 2022 las estrategias no van a ser las mismas que en 2019".

También hablamos con Mariela Beuievsky, la directora de 'Tornasol Films' en el ámbito de la producción de las películas, con la experiencia de haber producido películas como "El secreto de sus ojos" o "El Reino". Beuievsky reconoce que desde el punto de vista de la producción "no nos deberíamos quejar, ya que desde que terminó el confinamiento hemos sido de los únicos colectivos que hemos estado trabajando todo el tiempo".

Sin embargo, afirma que "debemos tener cuidado con las estimaciones futuras, ya que seguimos necesitando que el público vuelva a las salas y que las películas independientes se visibilicen de otra manera".