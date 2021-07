El Gabinete: ¿El sexo tiene fecha de caducidad?

Julio Lleonart se ha inspirado para "El Gabinete" de hoy en un anuncio de colchones donde se ve a una pareja mayor reivindicando la pasión teniendo 60 años. También ha mencionado un tweet "maravilloso", (válgase la ironía), que resalta que tener relaciones sexuales entre los 20 y los 30 años, es lo recomendable.

¿Caducamos? ¿Dejamos de tener esas necesidades inherentes al ser humano? ¿Nos da vergüenza hablar de ello? ¿Por qué no hay más campañas que reivindiquen el cuerpo en la tercera edad? Lo analizamos con Arantxa Tirado, Julio Lleonart y Javier Gállego.

Según el tweet que menciona Lleonart, las mujeres dejan de estar en el mercado a partir de los 40. "Si caducamos, yo preguntaría para quién", ha dicho Arantxa Tirado, quien denuncia que: "Hay una construcción de que las mujeres servimos hasta determinada edad pero los hombres no tienen fecha de caducidad". Esto, según explica la politóloga, tiene que ver con "el ejercicio de poder que tiene el hombre en esta sociedad heteropatriarcal". También, afirma que tiene relación con las clases sociales: "Todavía no he visto a ningún trabajador de la clase obrera manual de 60 años que tenga una mujer de 20 o 30 años más joven…Está más determinado en otras clases sociales vinculadas al mundo de los famosos". Además, ha hecho hincapié en la idea equivocada de que las mujeres "son desechables".

Javier Gállego ha afirmado que en España, ha cambiado la idea del sexo y la práctica del sexo: "El sexo en las capas adultas es invisible porque en todos los medios y publicidades lo mayor se aparta, convirtiéndose en un colectivo silenciado. "El sexo se ha instrumentalizado y se ha convertido en un producto de consumo para las edades cada vez más tempranas", ha reflexionado.