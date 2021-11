El Gabinete: ¿Por qué se pelea la derecha?

La dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantienen la guerra que se ha abierto por controlar el partido en Madrid.

La dirección nacional ha amagado en las últimas semanas con lanzar la candidatura alternativa del alcalde, Almeida, frente a las pretensiones de Ayuso, y también tendría incluso, según los estatutos, la posibilidad de nombrar otra gestora alegando que existe riesgo de fractura interna en el partido. Además, ha vuelto a dejar claro que no adelantará el congreso regional del PP de Madrid, cuya convocatoria prevé para la primavera de 2022.

Al hilo de las especulaciones sobre si hay o no enfrentamiento, Ayuso y Almeida comieron juntos, y solos, a finales de octubre, donde asentaron posturas y posiciones. Sin embargo, se filtró que el regidor de la capital habría defendido una tercera vía para que ninguno de los dos presidan el PP de Madrid y que Ayuso habría rechazado esta propuesta reafirmando sus aspiraciones.

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida escenificaron la paz ante La Almudena en pleno pulso por el control del PP de Madrid. Ambos firmaron una tregua momentánea con un abrazo "de hermanos" después de semanas de enorme tensión. Mientras el alcalde apelaba a llevarse bien, la presidenta pedía "unidad".

Ayuso en "El Hormiguero"

La presidenta de la Comunidad de Madrid habló en "El Hormiguero 3.0" sobre la crisis del Partido Popular de Madrid e insistió en que tiene ilusión por "liderar el PP de Madrid". También subrayó su compromiso con el PP: "Soy leal, pero tengo criterio propio. Soy una mujer libre. Las urnas me dan más libertad que los despachos".

El bloqueo a Teodoro García Egea en Whatsapp

"Todo tiene explicación. Yo tengo un teléfono que lo tiene toda España. Todos los días me llegan convocatorias, mensajes, gente que se ofende porque no le contesto. Al día puedo recibir cada minuto tres o cuatro whatsapps. Abrí un segundo teléfono para tener línea urgente con mis directos. Ahí cerré el paso en el segundo y seguí con el primero, y ahí se ha formado el lío de me ha bloqueado, no me ha bloqueado... Egea no está bloqueado en el otro", se justificó la presidenta ante Pablo Motos.