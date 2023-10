El Gabinete: Parejas sin hijos

El número de familias DINK, el término que acuña a las parejas sin hijos, crece al ritmo de 10.000 hogares nuevos cada año en España. Un movimiento que nació del "childfree" estadounidense en los años 60.

Elisa Beni dice que: "Hay muchos boomers que decidieron no tener hijos, como yo, pero una cosa es no quererlos y otra no poder tenerlos. La sociedad tiene que avalar económicamente a qué los que quieran, puedan tener los hijos que necesitamos".

Angelica Rubio lo relaciona con generaciones pasadas: "Nuestros padres tenían una situación peor que la nuestra y tuvieron hijos, así que no solo es una cuestión económica. Hay quien piensa que vivir bien es no tener hijos".

Javier Gallego da el curioso dato de que: "El 50% de las parejas sin hijos tienen perro" y de la tasa de natalidad en España que "ahora es la misma que en 1941". Angelica apunta que: "El único continente del mundo en el que la tasa de natalidad se mantiene positiva es África".

Elisa Beni hace una reflexión final sobre la responsabilidad de la reproducción que "no puede recaer exclusivamente a las mujeres. La sociedad tiene que implicarse en hacer políticas para que tener hijos no las penalice".